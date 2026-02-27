https://1prime.ru/20260227/turisty-867862307.html
Российские туристы в марте выбирают короткие сити-туры
Российские туристы в марте выбирают короткие сити-туры - 27.02.2026, ПРАЙМ
Российские туристы в марте выбирают короткие сити-туры
Российские туристы на предстоящие в марте длинные выходные выбирают короткие сити-туры как по России, так и за рубежом, рассказали РИА Новости в Российском... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27
2026-02-27T03:38+0300
2026-02-27T03:38+0300
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Российские туристы на предстоящие в марте длинные выходные выбирают короткие сити-туры как по России, так и за рубежом, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли.
"В этом году на прекрасный весенний праздник вышло 3 выходных дня, что дало возможность некоторым путешественникам отправиться отдохнуть на 8 марта. По России чаще выбирают более короткие туры, например, туры выходного дня, а по зарубежным турам 7-10 дней", - сказала руководитель PR-отдела туроператора Anex (член РСТ) Виктория Худаева.
По ее словам, в топе зарубежных направлений выделяются Вьетнам, Таиланд, ОАЭ и Египет. В то время как по России в топе спроса находятся Краснодарский край, Ленинградская область и Республика Алтай.
По данным Anex, в путешествия в марте чаще отправляются пары в возрасте 28-37 лет, однако заметно и увеличение спроса среди туристов старше 50 лет.
Как рассказал директор туроператора Space Travel, член правления РСТ Артур Мурадян, на начало марта лидерами по турпотоку из России остаются Таиланд, ОАЭ и Вьетнам. "Однако если мы говорим именно о коротких поездках в период 8 марта, то в это время обычно вырастает спрос на короткие сити-туры в такие города, как Стамбул, Тбилиси и Дубай, а также Сочи, Санкт-Петербург и Москву", - добавил он.
Статистика Space Travel показывает рост спроса на столицы Закавказья. "Если мы говорим именно про короткие сити-туры, то это почти всегда пары, в редких случаях - одиночные заявки", - отметил Мурадян.
Российские туристы в марте выбирают короткие сити-туры
РСТ: россияне на предстоящие в марте длинные выходные выбирают короткие сити-туры
