В России в январе снизилась добыча угля

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе снизилась на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 34,2 миллиона тонн, при этом в месячном выражении снижение составило 12,4%, следует из сообщения Росстата. Добыча каменного угля в январе составила 26,1 миллиона тонн, снизившись на 8,5% в годовом выражении и на 9,6% по сравнению с декабрем 2025 года. В том числе добыча антрацита за январь составила до 1,5 миллиона тонн, что на 25,3% меньше, чем годом ранее, и на 6,2% меньше, чем месяц назад. Добыча коксующегося угля за первый месяц этого года составила 9,1 миллиона тонн, что на 3,4% больше показателя 2025 года, и на 1,1% больше, чем в прошлом месяце. Добыча рядового бурого угля (лигнита) за отчетный период снизилась на 10,2% - до 8,1 миллиона тонн, относительно декабря снижение составило 20,3%. Прочего каменного угля добыто 15,5 миллиона тонн (снижение на 12,4% в годовом выражении и на 15,2% в месячном).

