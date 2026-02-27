Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России в январе снизилась добыча угля - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260227/ugol-867885033.html
В России в январе снизилась добыча угля
В России в январе снизилась добыча угля - 27.02.2026, ПРАЙМ
В России в январе снизилась добыча угля
Добыча угля в России в январе снизилась на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 34,2 миллиона тонн, при этом в месячном выражении снижение... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T19:44+0300
2026-02-27T19:44+0300
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/83532/87/835328712_0:143:3062:1865_1920x0_80_0_0_1cec7395aeca526ce26cbe8347783a66.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе снизилась на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 34,2 миллиона тонн, при этом в месячном выражении снижение составило 12,4%, следует из сообщения Росстата. Добыча каменного угля в январе составила 26,1 миллиона тонн, снизившись на 8,5% в годовом выражении и на 9,6% по сравнению с декабрем 2025 года. В том числе добыча антрацита за январь составила до 1,5 миллиона тонн, что на 25,3% меньше, чем годом ранее, и на 6,2% меньше, чем месяц назад. Добыча коксующегося угля за первый месяц этого года составила 9,1 миллиона тонн, что на 3,4% больше показателя 2025 года, и на 1,1% больше, чем в прошлом месяце. Добыча рядового бурого угля (лигнита) за отчетный период снизилась на 10,2% - до 8,1 миллиона тонн, относительно декабря снижение составило 20,3%. Прочего каменного угля добыто 15,5 миллиона тонн (снижение на 12,4% в годовом выражении и на 15,2% в месячном).
https://1prime.ru/20260223/gaz-867744005.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83532/87/835328712_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_5ddd49d7f8d571d48db8ec01e8bc4bdb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росстат
РОССИЯ, Росстат
19:44 27.02.2026
 
В России в январе снизилась добыча угля

Добыча угля в России за январь снизилась на 8,9 процента

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУголь на складе
Уголь на складе - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Уголь на складе . Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе снизилась на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - до 34,2 миллиона тонн, при этом в месячном выражении снижение составило 12,4%, следует из сообщения Росстата.
Добыча каменного угля в январе составила 26,1 миллиона тонн, снизившись на 8,5% в годовом выражении и на 9,6% по сравнению с декабрем 2025 года. В том числе добыча антрацита за январь составила до 1,5 миллиона тонн, что на 25,3% меньше, чем годом ранее, и на 6,2% меньше, чем месяц назад.
Емкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Рост мирового экспорта СПГ в январе стал рекордным
23 февраля, 15:41
Добыча коксующегося угля за первый месяц этого года составила 9,1 миллиона тонн, что на 3,4% больше показателя 2025 года, и на 1,1% больше, чем в прошлом месяце.
Добыча рядового бурого угля (лигнита) за отчетный период снизилась на 10,2% - до 8,1 миллиона тонн, относительно декабря снижение составило 20,3%. Прочего каменного угля добыто 15,5 миллиона тонн (снижение на 12,4% в годовом выражении и на 15,2% в месячном).
 
РОССИЯРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала