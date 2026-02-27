Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уступает по всем фронтам": в США сделали заявление о территориях России
"Уступает по всем фронтам": в США сделали заявление о территориях России
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Украина не располагает достаточными ресурсами, чотбы диктовать России условия по уступкам, пишет американский журнал Foreign Affairs. "У Украины нет ни военных ресурсов для успешного наступления, ни политической воли для надежной обороны", — пишет автор, комментируя постоянный отказ Киева от территориальных уступок.По данным журнала, Украина уступает России во всех военных и технологических аспектах, при этом стратегические задачи Москвы полностью соответствуют ее возможностям. "Цели Украины, напротив, кажутся недостижимыми", — резюмирует Foreign Affairs.Представитель Кремля Дмитрий Песков в конце января заявил, что вывод военных формирований Украины из Донбасса является ключевым требованием Москвы. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее подчеркнул, что этот шаг составляет важную часть плана по достижению мира.
05:42 27.02.2026
 
"Уступает по всем фронтам": в США сделали заявление о территориях России

FA: у Украины нет ресурсов, чтобы диктовать России условия по территориям

© РИА Новости . Виктор Антонюк
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Украина не располагает достаточными ресурсами, чотбы диктовать России условия по уступкам, пишет американский журнал Foreign Affairs.
Украины нет ни военных ресурсов для успешного наступления, ни политической воли для надежной обороны", — пишет автор, комментируя постоянный отказ Киева от территориальных уступок.
По данным журнала, Украина уступает России во всех военных и технологических аспектах, при этом стратегические задачи Москвы полностью соответствуют ее возможностям.
"Цели Украины, напротив, кажутся недостижимыми", — резюмирует Foreign Affairs.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в конце января заявил, что вывод военных формирований Украины из Донбасса является ключевым требованием Москвы.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее подчеркнул, что этот шаг составляет важную часть плана по достижению мира.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
