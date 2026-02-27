Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Буданов* выступил с дерзким заявлением о территориях России - 27.02.2026, ПРАЙМ
Буданов* выступил с дерзким заявлением о территориях России
МОСКВА, 27 февраля — ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского, Кирилл Буданов* выразил уверенность в том, что Украине удастся вернуть все потерянные территории. Такое заявление он сделал в интервью ливанскому изданию Al Modon. "Я уверен, что украинский народ отвергнет любые амбиции на нашу землю. Все &lt;…&gt; территории &lt;…&gt; неизбежно будут возвращены со временем", — заявил он.Ранее в газете Financial Times отмечалось, что США считают необходимым, чтобы Киев оставил Донбасс в стремлении к мирному разрешению конфликта. Однако Украина готова рассмотреть территориальные вопросы только при условии гарантирования безопасности от Вашингтона. Владимир Зеленский, после встречи с президентом США Дональдом Трампом 30 декабря 2025 года, уже отказывался выводить Вооруженные силы Украины из Донбасса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявил о необходимости ухода украинских войск из Донбасса, подчеркивая, что это важное условие для российской стороны. Также помощник президента России Юрий Ушаков ранее отметил, что вывод украинских войск из Донбасса является ключевой составляющей мирного процесса.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
общество , донбасс, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, financial times
Общество , ДОНБАСС, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Financial Times
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Кирилл Буданов*. Архивное фото
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
МОСКВА, 27 февраля — ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского, Кирилл Буданов* выразил уверенность в том, что Украине удастся вернуть все потерянные территории. Такое заявление он сделал в интервью ливанскому изданию Al Modon.
"Я уверен, что украинский народ отвергнет любые амбиции на нашу землю. Все <…> территории <…> неизбежно будут возвращены со временем", — заявил он.
Кирилл Буданов* - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Буданов* обратился с неожиданным предложением к России
25 февраля, 16:25
Ранее в газете Financial Times отмечалось, что США считают необходимым, чтобы Киев оставил Донбасс в стремлении к мирному разрешению конфликта. Однако Украина готова рассмотреть территориальные вопросы только при условии гарантирования безопасности от Вашингтона.
Владимир Зеленский, после встречи с президентом США Дональдом Трампом 30 декабря 2025 года, уже отказывался выводить Вооруженные силы Украины из Донбасса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявил о необходимости ухода украинских войск из Донбасса, подчеркивая, что это важное условие для российской стороны. Также помощник президента России Юрий Ушаков ранее отметил, что вывод украинских войск из Донбасса является ключевой составляющей мирного процесса.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Кирилл Буданов* - ПРАЙМ, 1920, 03.01.2026
На Западе напугали Зеленского после назначения Буданова*
3 января, 07:00
 
