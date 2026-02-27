https://1prime.ru/20260227/ukraina-867864274.html
Буданов* выступил с дерзким заявлением о территориях России
Буданов* выступил с дерзким заявлением о территориях России - 27.02.2026, ПРАЙМ
Буданов* выступил с дерзким заявлением о территориях России
выразил уверенность в том, что Украине удастся вернуть все потерянные территории. Такое заявление он сделал в интервью ливанскому изданию Al Modon. | 27.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 февраля — ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского, Кирилл Буданов* выразил уверенность в том, что Украине удастся вернуть все потерянные территории. Такое заявление он сделал в интервью ливанскому изданию Al Modon. "Я уверен, что украинский народ отвергнет любые амбиции на нашу землю. Все <…> территории <…> неизбежно будут возвращены со временем", — заявил он.Ранее в газете Financial Times отмечалось, что США считают необходимым, чтобы Киев оставил Донбасс в стремлении к мирному разрешению конфликта. Однако Украина готова рассмотреть территориальные вопросы только при условии гарантирования безопасности от Вашингтона. Владимир Зеленский, после встречи с президентом США Дональдом Трампом 30 декабря 2025 года, уже отказывался выводить Вооруженные силы Украины из Донбасса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявил о необходимости ухода украинских войск из Донбасса, подчеркивая, что это важное условие для российской стороны. Также помощник президента России Юрий Ушаков ранее отметил, что вывод украинских войск из Донбасса является ключевой составляющей мирного процесса.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
