"Готовится переворот": на Украине забили тревогу из-за похода на Киев - 27.02.2026
"Готовится переворот": на Украине забили тревогу из-за похода на Киев
"Готовится переворот": на Украине забили тревогу из-за похода на Киев - 27.02.2026, ПРАЙМ
"Готовится переворот": на Украине забили тревогу из-за похода на Киев
На фоне ослаблений позиций Владимира Зеленского на Украине готовится переворот, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T06:42+0300
2026-02-27T06:43+0300
в мире
украина
киев
одесса
владимир зеленский
валерий залужный
олег соскин
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. На фоне ослаблений позиций Владимира Зеленского на Украине готовится переворот, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Понятно, что готовится какой-то переворот. Это легко сделать. Или будет одесский поход Залужного, или львовский поход на Киев — и куда Зеленский денется?" — сказал он.По словам политолога, за этим могут стоять Соединенные Штаты, которые сделали посла в Британии и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного публичной фигурой для замены главы киевского режима. Его могут поддержать как оппозиционные политики, так и отдельные города, полагает эксперт."Он (Залужный. — Прим. ред.) с двух городов может начать наступление: с Одессы — там очень плохая ситуация для Зеленского — и, что еще хуже, со Львова", — заявил Соскин.При этом он предупредил, что нынешняя политика Зеленского по отношению к собственному населению, насильственная мобилизация и закрытые границы ведут страну к гражданской войне.На прошлой неделе Залужный заявил изданию Associated Press, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился по вине Зеленского. Он также утверждает, что отношения с Зеленским стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону. По словам генерала, в середине сентября 2022 года к нему с обыском пришли сотрудники СБУ по надуманному предлогу. Посол заявил, что таким образом Зеленский пытался запугать его.Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.По мнению заместителя председателя Совета безопасности России, председателя партии ЕР Дмитрия Медведева, в их противостоянии "верх одержат Соединенные Штаты Америки".
в мире, украина, киев, одесса, владимир зеленский, валерий залужный, олег соскин
В мире, УКРАИНА, Киев, Одесса, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Олег Соскин
06:42 27.02.2026 (обновлено: 06:43 27.02.2026)
 
"Готовится переворот": на Украине забили тревогу из-за похода на Киев

Соскин заявил, что на Украине готовится переворот для свержения Зеленского

© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Киев. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. На фоне ослаблений позиций Владимира Зеленского на Украине готовится переворот, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Понятно, что готовится какой-то переворот. Это легко сделать. Или будет одесский поход Залужного, или львовский поход на Киев — и куда Зеленский денется?" — сказал он.
По словам политолога, за этим могут стоять Соединенные Штаты, которые сделали посла в Британии и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного публичной фигурой для замены главы киевского режима. Его могут поддержать как оппозиционные политики, так и отдельные города, полагает эксперт.
"Он (Залужный. — Прим. ред.) с двух городов может начать наступление: с Одессы — там очень плохая ситуация для Зеленского — и, что еще хуже, со Львова", — заявил Соскин.
При этом он предупредил, что нынешняя политика Зеленского по отношению к собственному населению, насильственная мобилизация и закрытые границы ведут страну к гражданской войне.
На прошлой неделе Залужный заявил изданию Associated Press, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился по вине Зеленского. Он также утверждает, что отношения с Зеленским стали напряженными после начала конфликта из-за споров о том, как лучше вести оборону. По словам генерала, в середине сентября 2022 года к нему с обыском пришли сотрудники СБУ по надуманному предлогу. Посол заявил, что таким образом Зеленский пытался запугать его.
Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
По мнению заместителя председателя Совета безопасности России, председателя партии ЕР Дмитрия Медведева, в их противостоянии "верх одержат Соединенные Штаты Америки".
 
