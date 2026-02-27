Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260227/ukraina-867866123.html
"Может взорвать": Пушков резко высказался об украинской авантюре ЕС
в мире
украина
киев
брюссель
алексей пушков
владимир зеленский
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Вхождение Украины в Европейский союз может обернуться серьезными последствиями для объединения, высказал мнение в своем Telegram-канале Алексей Пушков, председатель комиссии Совфеда по информационной политике."Включение Украины в состав ЕС может взорвать союз и как управленческую, и как политическую структуру, усилить его экономические проблемы и обескровить финансово", — отметил он. По словам политика, европейские лидеры ошибочно полагают, что Украина снизит свои требования после вступления в ЕС. Напротив, Киев будет добиваться "особого отношения" и может вовлечь Брюссель в конфликт с Россией. Пушков подчеркнул, что уже сейчас Украина обходится Европе в значительную сумму, а с принятием в ЕС эта нагрузка лишь возрастет. Ранее Владимир Зеленский настаивал на принятии Украины в ЕС к 2027 году. Однако представители европейских стран неоднократно говорили о несоответствии украинских законов стандартам ЕС и обозначали необходимость проведения глубоких реформ для начала процесса членства. Ральф Нимайер, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет, заявлял, что присоединение Украины приведет ЕС к финансовому краху. В то же время, глава евродипломатии Кая Каллас отметила 15 февраля, что Евросоюз не готов обозначить конкретную дату вступления Украины в свои ряды.
украина
киев
брюссель
в мире, украина, киев, брюссель, алексей пушков, владимир зеленский
В мире, УКРАИНА, Киев, Брюссель, Алексей Пушков, Владимир Зеленский
07:44 27.02.2026
 
"Может взорвать": Пушков резко высказался об украинской авантюре ЕС

Пушков заявил, что вступление Украины в ЕС будет иметь для него серьезные последствия

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Вхождение Украины в Европейский союз может обернуться серьезными последствиями для объединения, высказал мнение в своем Telegram-канале Алексей Пушков, председатель комиссии Совфеда по информационной политике.
"Включение Украины в состав ЕС может взорвать союз и как управленческую, и как политическую структуру, усилить его экономические проблемы и обескровить финансово", — отметил он.
По словам политика, европейские лидеры ошибочно полагают, что Украина снизит свои требования после вступления в ЕС. Напротив, Киев будет добиваться "особого отношения" и может вовлечь Брюссель в конфликт с Россией.
Пушков подчеркнул, что уже сейчас Украина обходится Европе в значительную сумму, а с принятием в ЕС эта нагрузка лишь возрастет.
Ранее Владимир Зеленский настаивал на принятии Украины в ЕС к 2027 году. Однако представители европейских стран неоднократно говорили о несоответствии украинских законов стандартам ЕС и обозначали необходимость проведения глубоких реформ для начала процесса членства.
Ральф Нимайер, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет, заявлял, что присоединение Украины приведет ЕС к финансовому краху.
В то же время, глава евродипломатии Кая Каллас отметила 15 февраля, что Евросоюз не готов обозначить конкретную дату вступления Украины в свои ряды.
 
В миреУКРАИНАКиевБрюссельАлексей ПушковВладимир Зеленский
 
 
Заголовок открываемого материала