"Может взорвать": Пушков резко высказался об украинской авантюре ЕС
"Может взорвать": Пушков резко высказался об украинской авантюре ЕС - 27.02.2026, ПРАЙМ
"Может взорвать": Пушков резко высказался об украинской авантюре ЕС
27.02.2026
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Вхождение Украины в Европейский союз может обернуться серьезными последствиями для объединения, высказал мнение в своем Telegram-канале Алексей Пушков, председатель комиссии Совфеда по информационной политике."Включение Украины в состав ЕС может взорвать союз и как управленческую, и как политическую структуру, усилить его экономические проблемы и обескровить финансово", — отметил он. По словам политика, европейские лидеры ошибочно полагают, что Украина снизит свои требования после вступления в ЕС. Напротив, Киев будет добиваться "особого отношения" и может вовлечь Брюссель в конфликт с Россией. Пушков подчеркнул, что уже сейчас Украина обходится Европе в значительную сумму, а с принятием в ЕС эта нагрузка лишь возрастет. Ранее Владимир Зеленский настаивал на принятии Украины в ЕС к 2027 году. Однако представители европейских стран неоднократно говорили о несоответствии украинских законов стандартам ЕС и обозначали необходимость проведения глубоких реформ для начала процесса членства. Ральф Нимайер, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет, заявлял, что присоединение Украины приведет ЕС к финансовому краху. В то же время, глава евродипломатии Кая Каллас отметила 15 февраля, что Евросоюз не готов обозначить конкретную дату вступления Украины в свои ряды.
"Может взорвать": Пушков резко высказался об украинской авантюре ЕС
