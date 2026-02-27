https://1prime.ru/20260227/ukraina-867879695.html
"Пойти воевать". На Западе предложили радикальный план по Украине
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен обратился в соцсети X с призывом к лидерам западных стран. | 27.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен обратился в соцсети X с призывом к лидерам западных стран."Если наши политические лидеры хотят продолжить эту войну, то я предлагаю им надеть форму и пойти воевать добровольно, а не посылать ради этого еще больше украинцев", — написал он.По словам Дизена, украинцы не желают воевать за Запад и пытаются сбежать от вербовщиков киевского режима.В начале февраля Европарламент ужесточил условия рассмотрения заявлений о предоставлении убежища для граждан Украины.Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
