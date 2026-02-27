https://1prime.ru/20260227/ukraina-867880229.html

"Русские требуют". На Западе обратились к Киеву с внезапным призывом

"Русские требуют". На Западе обратились к Киеву с внезапным призывом

Киеву необходимо стать хорошим соседом для Москвы ради членства в Евросоюзе, пишет Parlamentní listy. | 27.02.2026

МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Киеву необходимо стать хорошим соседом для Москвы ради членства в Евросоюзе, пишет Parlamentní listy."Лучшее, что могут украинцы сделать для того, чтобы стать приемлемым членом Европейского союза, это то же, чего требуют от них русские: стать приемлемым соседом для них. Речь о денацификации, демилитаризации и нейтралитете", — говорится в публикации.Обозреватель считает, что Украина сейчас представляет собой огромную проблему для Европы, поскольку внутри страны стало очень много вооруженных националистов и неонацистов, а также усугубилась ситуация с коррупцией и экономикой.Владимир Зеленский требует от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявлял, что если когда-нибудь Украина вступит в ЕС, то союз будет обречен на банкротство, и это станет его концом.Глава евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.

