"Русские требуют". На Западе обратились к Киеву с внезапным призывом
"Русские требуют". На Западе обратились к Киеву с внезапным призывом - 27.02.2026, ПРАЙМ
"Русские требуют". На Западе обратились к Киеву с внезапным призывом
Киеву необходимо стать хорошим соседом для Москвы ради членства в Евросоюзе, пишет Parlamentní listy.
27.02.2026
2026-02-27T17:15+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Киеву необходимо стать хорошим соседом для Москвы ради членства в Евросоюзе, пишет Parlamentní listy."Лучшее, что могут украинцы сделать для того, чтобы стать приемлемым членом Европейского союза, это то же, чего требуют от них русские: стать приемлемым соседом для них. Речь о денацификации, демилитаризации и нейтралитете", — говорится в публикации.Обозреватель считает, что Украина сейчас представляет собой огромную проблему для Европы, поскольку внутри страны стало очень много вооруженных националистов и неонацистов, а также усугубилась ситуация с коррупцией и экономикой.Владимир Зеленский требует от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявлял, что если когда-нибудь Украина вступит в ЕС, то союз будет обречен на банкротство, и это станет его концом.Глава евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
17:15 27.02.2026
 
"Русские требуют". На Западе обратились к Киеву с внезапным призывом

PL: Киев должен стать хорошим соседом для Москвы ради вступления в ЕС

Флаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Киеву необходимо стать хорошим соседом для Москвы ради членства в Евросоюзе, пишет Parlamentní listy.
"Лучшее, что могут украинцы сделать для того, чтобы стать приемлемым членом Европейского союза, это то же, чего требуют от них русские: стать приемлемым соседом для них. Речь о денацификации, демилитаризации и нейтралитете", — говорится в публикации.
Обозреватель считает, что Украина сейчас представляет собой огромную проблему для Европы, поскольку внутри страны стало очень много вооруженных националистов и неонацистов, а также усугубилась ситуация с коррупцией и экономикой.
Владимир Зеленский требует от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявлял, что если когда-нибудь Украина вступит в ЕС, то союз будет обречен на банкротство, и это станет его концом.
Глава евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
