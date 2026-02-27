Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ заявил о демографических проблемах на Украине - 27.02.2026
МВФ заявил о демографических проблемах на Украине
мировая экономика
общество
украина
вашингтон
мвф
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Украина в настоящее время столкнулась с демографическими проблемами, которые включают в себя очень низкую рождаемость и стареющее население, заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Украине Гэвин Грей. В ходе общения с журналистами в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне, представитель фонда указал на влияние демографической ситуации в стране на перспективы экономики Украины. Он назвал "несомненным" наличие таких негативных факторов, как стареющее население и очень низкие темпы рождаемости. В феврале телеканал CNN со ссылкой на директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллу Либанову сообщил, что Украина переживает демографическую катастрофу, потеряв примерно десять миллионов человек с 2022 года.
украина
вашингтон
мировая экономика, общество , украина, вашингтон, мвф
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ВАШИНГТОН, МВФ
23:57 27.02.2026
 
МВФ заявил о демографических проблемах на Украине

МВФ: Украина столкнулась с очень низкой рождаемостью и стареющим населением

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Украина в настоящее время столкнулась с демографическими проблемами, которые включают в себя очень низкую рождаемость и стареющее население, заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Украине Гэвин Грей.
В ходе общения с журналистами в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне, представитель фонда указал на влияние демографической ситуации в стране на перспективы экономики Украины. Он назвал "несомненным" наличие таких негативных факторов, как стареющее население и очень низкие темпы рождаемости.
В феврале телеканал CNN со ссылкой на директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллу Либанову сообщил, что Украина переживает демографическую катастрофу, потеряв примерно десять миллионов человек с 2022 года.
"Пойти воевать". На Западе предложили радикальный план по Украине
Вчера, 16:53
 
