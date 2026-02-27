Дорожная карта по подготовке кампуса ДВФУ к ВЭФ согласована 6 февраля

https://1prime.ru/20260227/vef-867861360.html
2026-02-27T03:16+0300
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Дорожная карта по подготовке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) в 2026 году согласована 6 февраля, сообщил ректор ДВФУ Борис Коробец.
В четверг в доме правительства состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению XI Восточного экономического форума.
"Шестого февраля этого года согласовали дорожную карту по подготовке кампуса. В этом году дорожная карта включает расширенный объём задач по подготовке инфраструктуры дополнительно к нашему традиционному ремонту гостиниц, благоустройству территории", - заявил Коробец на оргкомитете по ВЭФ.
Как он отметил, в соответствии с дорожной картой активный этап работ по подготовке к проведению форума начнется в мае. Работу по благоустройству внешней территории планируется завершить к середине августа. Ремонтные работы в корпусах на 56 тысяч квадратных метров, подготовку центральной площадки форума и 5,5 тысяч номеров - к 25 августа.
ВЭФ в 2026 году состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно начиная с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.
