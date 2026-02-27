https://1prime.ru/20260227/vef-867861360.html

Дорожная карта по подготовке кампуса ДВФУ к ВЭФ согласована 6 февраля

Дорожная карта по подготовке кампуса ДВФУ к ВЭФ согласована 6 февраля - 27.02.2026, ПРАЙМ

Дорожная карта по подготовке кампуса ДВФУ к ВЭФ согласована 6 февраля

Дорожная карта по подготовке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) в 2026 году согласована 6... | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T03:16+0300

2026-02-27T03:16+0300

2026-02-27T03:16+0300

экономика

владивосток

рф

владимир путин

двфу

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867861360.jpg?1772151399

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Дорожная карта по подготовке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) в 2026 году согласована 6 февраля, сообщил ректор ДВФУ Борис Коробец. В четверг в доме правительства состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению XI Восточного экономического форума. "Шестого февраля этого года согласовали дорожную карту по подготовке кампуса. В этом году дорожная карта включает расширенный объём задач по подготовке инфраструктуры дополнительно к нашему традиционному ремонту гостиниц, благоустройству территории", - заявил Коробец на оргкомитете по ВЭФ. Как он отметил, в соответствии с дорожной картой активный этап работ по подготовке к проведению форума начнется в мае. Работу по благоустройству внешней территории планируется завершить к середине августа. Ремонтные работы в корпусах на 56 тысяч квадратных метров, подготовку центральной площадки форума и 5,5 тысяч номеров - к 25 августа. ВЭФ в 2026 году состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно начиная с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.

владивосток

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владивосток, рф, владимир путин, двфу, вэф