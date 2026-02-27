https://1prime.ru/20260227/vef-867861443.html

На ВЭФ пройдет IV международный форум "День сокола"

На ВЭФ пройдет IV международный форум "День сокола" - 27.02.2026, ПРАЙМ

На ВЭФ пройдет IV международный форум "День сокола"

Четвёртый международный форум "День сокола" пройдет в стартовый день Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2026 году, сообщает пресс-служба вице-премьера –... | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T03:16+0300

2026-02-27T03:16+0300

2026-02-27T03:16+0300

экономика

общество

рф

дальний восток

владивосток

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867861443.jpg?1772151400

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Четвёртый международный форум "День сокола" пройдет в стартовый день Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2026 году, сообщает пресс-служба вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В четверг в доме правительства состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению XI Восточного экономического форума. "В стартовый день ВЭФ состоится IV международный форум "День сокола", который уже стал яркой составляющей Форума. Традиционно пройдет выставка "Улица Дальнего Востока", демонстрирующая достижения, уникальность культуры, обычаев, кухни регионов Дальнего Востока России и экономический потенциал регионов Дальнего Востока России", - говорится в сообщении. В "Доме сокола" на "Улице Дальнего Востока" на ВЭФ гости и участники форума могут ознакомиться с особо охраняемыми видами соколов, у которых есть паспорт федерального объекта и показана Красная книга. ВЭФ в 2026 году состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно начиная с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.

рф

дальний восток

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, дальний восток, владивосток, владимир путин