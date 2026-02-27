Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ВЭФ пройдет IV международный форум "День сокола" - 27.02.2026, ПРАЙМ
На ВЭФ пройдет IV международный форум "День сокола"
На ВЭФ пройдет IV международный форум "День сокола" - 27.02.2026, ПРАЙМ
На ВЭФ пройдет IV международный форум "День сокола"
Четвёртый международный форум "День сокола" пройдет в стартовый день Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2026 году, сообщает пресс-служба вице-премьера –... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T03:16+0300
2026-02-27T03:16+0300
экономика
общество
рф
дальний восток
владивосток
владимир путин
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Четвёртый международный форум "День сокола" пройдет в стартовый день Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2026 году, сообщает пресс-служба вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В четверг в доме правительства состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению XI Восточного экономического форума. "В стартовый день ВЭФ состоится IV международный форум "День сокола", который уже стал яркой составляющей Форума. Традиционно пройдет выставка "Улица Дальнего Востока", демонстрирующая достижения, уникальность культуры, обычаев, кухни регионов Дальнего Востока России и экономический потенциал регионов Дальнего Востока России", - говорится в сообщении. В "Доме сокола" на "Улице Дальнего Востока" на ВЭФ гости и участники форума могут ознакомиться с особо охраняемыми видами соколов, у которых есть паспорт федерального объекта и показана Красная книга. ВЭФ в 2026 году состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно начиная с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.
рф
дальний восток
владивосток
общество , рф, дальний восток, владивосток, владимир путин
Экономика, Общество , РФ, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин
03:16 27.02.2026
 
На ВЭФ пройдет IV международный форум "День сокола"

В стартовый день ВЭФ пройдет IV международный форум "День сокола"

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Четвёртый международный форум "День сокола" пройдет в стартовый день Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2026 году, сообщает пресс-служба вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
В четверг в доме правительства состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению XI Восточного экономического форума.
"В стартовый день ВЭФ состоится IV международный форум "День сокола", который уже стал яркой составляющей Форума. Традиционно пройдет выставка "Улица Дальнего Востока", демонстрирующая достижения, уникальность культуры, обычаев, кухни регионов Дальнего Востока России и экономический потенциал регионов Дальнего Востока России", - говорится в сообщении.
В "Доме сокола" на "Улице Дальнего Востока" на ВЭФ гости и участники форума могут ознакомиться с особо охраняемыми видами соколов, у которых есть паспорт федерального объекта и показана Красная книга.
ВЭФ в 2026 году состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно начиная с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.
 
ЭкономикаОбществоРФДальний ВостокВладивостокВладимир Путин
 
 
