Парад парусов в пятый раз пройдет на ВЭФ в 2026 году
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Парад парусов, который соберет спортсменов из КНР и других стран, в пятый раз пройдет на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2026 году, сообщает пресс-служба вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
В четверг в доме правительства состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению XI Восточного экономического форума.
"В пятый раз состоится Парад Парусов ВЭФ, который соберет в Амурском заливе более 1000 моряков и юных яхтсменов, в том числе иностранных профессиональных яхтсменов из КНР и других дружественных стран", - говорится в сообщении.
ВЭФ в 2026 году состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно начиная с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.
