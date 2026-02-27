https://1prime.ru/20260227/vef-867861610.html

Парад парусов в пятый раз пройдет на ВЭФ в 2026 году

Парад парусов в пятый раз пройдет на ВЭФ в 2026 году - 27.02.2026, ПРАЙМ

Парад парусов в пятый раз пройдет на ВЭФ в 2026 году

Парад парусов, который соберет спортсменов из КНР и других стран, в пятый раз пройдет на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2026 году, сообщает пресс-служба | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T03:16+0300

2026-02-27T03:16+0300

2026-02-27T03:16+0300

экономика

китай

кнр

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867861610.jpg?1772151404

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Парад парусов, который соберет спортсменов из КНР и других стран, в пятый раз пройдет на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2026 году, сообщает пресс-служба вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В четверг в доме правительства состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению XI Восточного экономического форума. "В пятый раз состоится Парад Парусов ВЭФ, который соберет в Амурском заливе более 1000 моряков и юных яхтсменов, в том числе иностранных профессиональных яхтсменов из КНР и других дружественных стран", - говорится в сообщении. ВЭФ в 2026 году состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно начиная с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.

китай

кнр

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, кнр, рф, владимир путин