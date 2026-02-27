https://1prime.ru/20260227/vef-867861685.html

На подготовку ВЭФ в этом году направили более 400 миллионов рублей

На подготовку ВЭФ в этом году направили более 400 миллионов рублей

2026-02-27T03:16+0300

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Более 400 миллионов рублей направлено на подготовку Восточного экономического форума в этом году, сообщил ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Борис Коробец. В четверг в доме правительства состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению XI Восточного экономического форума. "На подготовку форума в 2026 году мы направили совокупно 410 миллионов рублей, из которых 200 миллионов рублей - традиционно средства целевой субсидии Минобрнауки", - заявил Коробец на заседании. По его словам, объем средств университета в текущем году увеличен в четыре раза и достиг 210 миллионов рублей. В 2026 году запланированы косметические работы и замена кровли в нескольких гостиничных корпусах. При сохранении налоговых решений в 2027 году планируется отремонтировать еще пять гостиничных корпусов. Благодаря субсидии Минобрнауки в рамках программы ремонта 800 общежитий в 2026-2028 годах будет проведен капитальный ремонт девятого и десятого гостиничных корпусов с заменой кровли, фасадов и окон. ВЭФ в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.

2026

