На ВЭФ в 2026 году запланировано восемь направлений деловой программы

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Восемь направлений в рамках деловой программы запланировано на Восточном экономическом форуме в 2026 году, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "В рамках деловой программы предлагаем восемь направлений… Первое - это инфраструктура для того, чтобы экономика развивалась. Второе - технологии. Третье - механизмы привлечения инвестиций", - заявил Чекунков на заседании оргкомитета ВЭФ. Четвертое направление, по его словам, посвящено привлечению интеллектуального и предпринимательского капитала. Чекунков отметил важность создания условий для переезда на Дальний Восток лучших ученых и предпринимателей. Задачей пятого направления под названием "Жить и работать на Дальнем Востоке" он назвал поиск ответа на вопрос, какие дополнительные меры нужны для того, чтобы как можно больше людей осознанно выбирали Дальний Восток для жизни и работы. Особый акцент он сделал на шестом блоке, посвященном воспитанию патриотизма. Именно в этой сфере, как было подчеркнуто, закладывается основа для достижения общенационального успеха. Седьмое направление посвящено отраслевым деловым сессиям, на которых планируется найти решения для продолжения роста в ключевых индустриях - от горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства до туризма и строительства. В восьмом направлении Чекунков предложил уделить внимание международному блоку, в котором запланированы бизнес-диалоги с ключевыми партнерами. ВЭФ в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.

