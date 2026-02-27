https://1prime.ru/20260227/vef-867861776.html
На ВЭФ в 2026 году запланировано восемь направлений деловой программы
На ВЭФ в 2026 году запланировано восемь направлений деловой программы - 27.02.2026, ПРАЙМ
На ВЭФ в 2026 году запланировано восемь направлений деловой программы
Восемь направлений в рамках деловой программы запланировано на Восточном экономическом форуме в 2026 году, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T03:16+0300
2026-02-27T03:16+0300
2026-02-27T03:16+0300
экономика
бизнес
россия
дальний восток
арктика
владивосток
алексей чекунков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867861776.jpg?1772151410
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Восемь направлений в рамках деловой программы запланировано на Восточном экономическом форуме в 2026 году, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"В рамках деловой программы предлагаем восемь направлений… Первое - это инфраструктура для того, чтобы экономика развивалась. Второе - технологии. Третье - механизмы привлечения инвестиций", - заявил Чекунков на заседании оргкомитета ВЭФ.
Четвертое направление, по его словам, посвящено привлечению интеллектуального и предпринимательского капитала. Чекунков отметил важность создания условий для переезда на Дальний Восток лучших ученых и предпринимателей.
Задачей пятого направления под названием "Жить и работать на Дальнем Востоке" он назвал поиск ответа на вопрос, какие дополнительные меры нужны для того, чтобы как можно больше людей осознанно выбирали Дальний Восток для жизни и работы.
Особый акцент он сделал на шестом блоке, посвященном воспитанию патриотизма. Именно в этой сфере, как было подчеркнуто, закладывается основа для достижения общенационального успеха.
Седьмое направление посвящено отраслевым деловым сессиям, на которых планируется найти решения для продолжения роста в ключевых индустриях - от горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства до туризма и строительства.
В восьмом направлении Чекунков предложил уделить внимание международному блоку, в котором запланированы бизнес-диалоги с ключевыми партнерами.
ВЭФ в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.
дальний восток
арктика
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, дальний восток, арктика, владивосток, алексей чекунков, владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Владивосток, Алексей Чекунков, Владимир Путин
На ВЭФ в 2026 году запланировано восемь направлений деловой программы
На ВЭФ в 2026 году запланировано восемь направлений деловой программы
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Восемь направлений в рамках деловой программы запланировано на Восточном экономическом форуме в 2026 году, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"В рамках деловой программы предлагаем восемь направлений… Первое - это инфраструктура для того, чтобы экономика развивалась. Второе - технологии. Третье - механизмы привлечения инвестиций", - заявил Чекунков на заседании оргкомитета ВЭФ.
Четвертое направление, по его словам, посвящено привлечению интеллектуального и предпринимательского капитала. Чекунков отметил важность создания условий для переезда на Дальний Восток лучших ученых и предпринимателей.
Задачей пятого направления под названием "Жить и работать на Дальнем Востоке" он назвал поиск ответа на вопрос, какие дополнительные меры нужны для того, чтобы как можно больше людей осознанно выбирали Дальний Восток для жизни и работы.
Особый акцент он сделал на шестом блоке, посвященном воспитанию патриотизма. Именно в этой сфере, как было подчеркнуто, закладывается основа для достижения общенационального успеха.
Седьмое направление посвящено отраслевым деловым сессиям, на которых планируется найти решения для продолжения роста в ключевых индустриях - от горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства до туризма и строительства.
В восьмом направлении Чекунков предложил уделить внимание международному блоку, в котором запланированы бизнес-диалоги с ключевыми партнерами.
ВЭФ в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.