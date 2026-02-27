Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ВЭФ в 2026 году запланировано восемь направлений деловой программы - 27.02.2026
На ВЭФ в 2026 году запланировано восемь направлений деловой программы
На ВЭФ в 2026 году запланировано восемь направлений деловой программы
03:16 27.02.2026
 
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Восемь направлений в рамках деловой программы запланировано на Восточном экономическом форуме в 2026 году, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
"В рамках деловой программы предлагаем восемь направлений… Первое - это инфраструктура для того, чтобы экономика развивалась. Второе - технологии. Третье - механизмы привлечения инвестиций", - заявил Чекунков на заседании оргкомитета ВЭФ.
Четвертое направление, по его словам, посвящено привлечению интеллектуального и предпринимательского капитала. Чекунков отметил важность создания условий для переезда на Дальний Восток лучших ученых и предпринимателей.
Задачей пятого направления под названием "Жить и работать на Дальнем Востоке" он назвал поиск ответа на вопрос, какие дополнительные меры нужны для того, чтобы как можно больше людей осознанно выбирали Дальний Восток для жизни и работы.
Особый акцент он сделал на шестом блоке, посвященном воспитанию патриотизма. Именно в этой сфере, как было подчеркнуто, закладывается основа для достижения общенационального успеха.
Седьмое направление посвящено отраслевым деловым сессиям, на которых планируется найти решения для продолжения роста в ключевых индустриях - от горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства до туризма и строительства.
В восьмом направлении Чекунков предложил уделить внимание международному блоку, в котором запланированы бизнес-диалоги с ключевыми партнерами.
ВЭФ в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.
 
