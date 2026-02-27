https://1prime.ru/20260227/vef-867871124.html

ВЭФ нужно проводить на одной площадке, считает Трутнев

ВЭФ нужно проводить на одной площадке, считает Трутнев

2026-02-27T10:51+0300

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Восточный экономический форум (ВЭФ) должен проводиться на одной площадке, а не разбрасываться по регионам, сообщил журналистам вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В четверг в Доме правительства состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению XI Восточного экономического форума (ВЭФ). "Я против того, чтобы форум расползался (по регионам - ред). Должен быть центр. У нас большая активность со стороны наших коллег из регионов. Многие бы хотели принять на своей территории. Это хорошо, это здорово. Мы будем поддерживать любые формы сотрудничества. Есть предложения о совместных российско-китайских мероприятиях. Мы будем это поддерживать", - сообщил Трутнев по итогам Оргкомитета по ВЭФ. Восточный экономический форум в 2026 году состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно начиная с 2015 года во исполнение указа президента Российской Федерации Владимира Путина.

