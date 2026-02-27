https://1prime.ru/20260227/vef-867871124.html
ВЭФ нужно проводить на одной площадке, считает Трутнев
ВЭФ нужно проводить на одной площадке, считает Трутнев - 27.02.2026, ПРАЙМ
ВЭФ нужно проводить на одной площадке, считает Трутнев
Восточный экономический форум (ВЭФ) должен проводиться на одной площадке, а не разбрасываться по регионам, сообщил журналистам вице-премьер – полпред президента | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T10:51+0300
2026-02-27T10:51+0300
2026-02-27T10:51+0300
россия
рф
юрий трутнев
владимир путин
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861800268_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_bb40c0b33c273c9fe89a03016879c920.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Восточный экономический форум (ВЭФ) должен проводиться на одной площадке, а не разбрасываться по регионам, сообщил журналистам вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В четверг в Доме правительства состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению XI Восточного экономического форума (ВЭФ). "Я против того, чтобы форум расползался (по регионам - ред). Должен быть центр. У нас большая активность со стороны наших коллег из регионов. Многие бы хотели принять на своей территории. Это хорошо, это здорово. Мы будем поддерживать любые формы сотрудничества. Есть предложения о совместных российско-китайских мероприятиях. Мы будем это поддерживать", - сообщил Трутнев по итогам Оргкомитета по ВЭФ. Восточный экономический форум в 2026 году состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно начиная с 2015 года во исполнение указа президента Российской Федерации Владимира Путина.
рф
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861800268_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_b300a2691b6ab0e17b9ae65715a4a8c4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, юрий трутнев, владимир путин, владивосток
РОССИЯ, РФ, Юрий Трутнев, Владимир Путин, Владивосток
ВЭФ нужно проводить на одной площадке, считает Трутнев
Трутнев: ВЭФ нужно проводить на одной площадке, не разбрасывая по регионам