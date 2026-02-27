https://1prime.ru/20260227/vengriya-867865601.html

"Он так бесит": во Франции заявили об ударе Трампа по Зеленскому

МОСКВА, 27 февраля — ПРАЙМ. Поддержка Владимира Зеленского президентом США Дональда Трампа для может ослабнуть после обнародования открытого письма от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил Флориан Филиппо, лидер французской партии "Патриоты", на своём YouTube-канале. "Это поворот событий свидетельствует о растущей уверенности Будапешта в своей способности дать ответ Зеленскому, а также привлечь внимания старого друга Орбана — президента Трампа, который охладит пыл Киева и поставит его (Зеленского. — Прим. ред.) на место", — сказал он.Политик подчеркнул, что венгерский лидер устроил серьезный вызов Зеленскому, после которого главе киевского режима стоит извиниться и перестать тянуть с мирным урегулированием. "Орбан является главным препятствием для вступления Украины в ЕС и путает карты всем поджигателям войны. Вот почему его хотят убрать в Брюсселе, вот почему он так бесит Зеленского", — подытожил политик.Недавно Орбан направил Зеленскому открытое письмо, обвиняя его в антивенгерской политике и вмешательстве в выборы в Венгрии, и предложил возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Венгрия 18 февраля прекратила поставки дизельного топлива на Украину, а 20 февраля блокировала передачу Киеву кредита в 90 миллиардов евро от ЕС до восстановления транзита нефти из России. Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что это ответ на давление со стороны киевских властей, которые, по политическим мотивам, не возобновляют транзит российской нефти через "Дружбу", стремясь вызвать энергетический кризис в Венгрии и повлиять на апрельские выборы.

