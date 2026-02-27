Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Он так бесит": во Франции заявили об ударе Трампа по Зеленскому - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260227/vengriya-867865601.html
"Он так бесит": во Франции заявили об ударе Трампа по Зеленскому
"Он так бесит": во Франции заявили об ударе Трампа по Зеленскому - 27.02.2026, ПРАЙМ
"Он так бесит": во Франции заявили об ударе Трампа по Зеленскому
Поддержка Владимира Зеленского президентом США Дональда Трампа для может ослабнуть после обнародования открытого письма от премьер-министра Венгрии Виктора... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T07:28+0300
2026-02-27T07:28+0300
мировая экономика
общество
венгрия
киев
украина
владимир зеленский
виктор орбан
дональд трамп
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_0:0:3237:1821_1920x0_80_0_0_9aad60f0fbc2c8b20acc4a07eff470cc.jpg
МОСКВА, 27 февраля — ПРАЙМ. Поддержка Владимира Зеленского президентом США Дональда Трампа для может ослабнуть после обнародования открытого письма от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил Флориан Филиппо, лидер французской партии "Патриоты", на своём YouTube-канале. "Это поворот событий свидетельствует о растущей уверенности Будапешта в своей способности дать ответ Зеленскому, а также привлечь внимания старого друга Орбана — президента Трампа, который охладит пыл Киева и поставит его (Зеленского. — Прим. ред.) на место", — сказал он.Политик подчеркнул, что венгерский лидер устроил серьезный вызов Зеленскому, после которого главе киевского режима стоит извиниться и перестать тянуть с мирным урегулированием. "Орбан является главным препятствием для вступления Украины в ЕС и путает карты всем поджигателям войны. Вот почему его хотят убрать в Брюсселе, вот почему он так бесит Зеленского", — подытожил политик.Недавно Орбан направил Зеленскому открытое письмо, обвиняя его в антивенгерской политике и вмешательстве в выборы в Венгрии, и предложил возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Венгрия 18 февраля прекратила поставки дизельного топлива на Украину, а 20 февраля блокировала передачу Киеву кредита в 90 миллиардов евро от ЕС до восстановления транзита нефти из России. Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что это ответ на давление со стороны киевских властей, которые, по политическим мотивам, не возобновляют транзит российской нефти через "Дружбу", стремясь вызвать энергетический кризис в Венгрии и повлиять на апрельские выборы.
https://1prime.ru/20260226/orban--867842797.html
https://1prime.ru/20260226/orban-867838607.html
https://1prime.ru/20260224/orban-867781618.html
венгрия
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/08/849901347_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_01e05ef0bb34007ad5fa8a00301e05d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , венгрия, киев, украина, владимир зеленский, виктор орбан, дональд трамп, ес, мид
Мировая экономика, Общество , ВЕНГРИЯ, Киев, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Дональд Трамп, ЕС, МИД
07:28 27.02.2026
 
"Он так бесит": во Франции заявили об ударе Трампа по Зеленскому

Филиппо: Зеленский может потерять поддержку Трампа после письма Орбана

© POOL | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан
Виктор Орбан . Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 февраля — ПРАЙМ. Поддержка Владимира Зеленского президентом США Дональда Трампа для может ослабнуть после обнародования открытого письма от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил Флориан Филиппо, лидер французской партии "Патриоты", на своём YouTube-канале.
"Это поворот событий свидетельствует о растущей уверенности Будапешта в своей способности дать ответ Зеленскому, а также привлечь внимания старого друга Орбана — президента Трампа, который охладит пыл Киева и поставит его (Зеленского. — Прим. ред.) на место", — сказал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Орбан попросил ЕС проверить состояние нефтепровода "Дружба"
Вчера, 14:03
Политик подчеркнул, что венгерский лидер устроил серьезный вызов Зеленскому, после которого главе киевского режима стоит извиниться и перестать тянуть с мирным урегулированием.
"Орбан является главным препятствием для вступления Украины в ЕС и путает карты всем поджигателям войны. Вот почему его хотят убрать в Брюсселе, вот почему он так бесит Зеленского", — подытожил политик.
Недавно Орбан направил Зеленскому открытое письмо, обвиняя его в антивенгерской политике и вмешательстве в выборы в Венгрии, и предложил возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
Орбан выступил с резким требованием к Зеленскому
Вчера, 12:00
Венгрия 18 февраля прекратила поставки дизельного топлива на Украину, а 20 февраля блокировала передачу Киеву кредита в 90 миллиардов евро от ЕС до восстановления транзита нефти из России.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что это ответ на давление со стороны киевских властей, которые, по политическим мотивам, не возобновляют транзит российской нефти через "Дружбу", стремясь вызвать энергетический кризис в Венгрии и повлиять на апрельские выборы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2026
"Даже сегодня". Орбан сделал резкое заявление о Зеленском
24 февраля, 17:47
 
Мировая экономикаОбществоВЕНГРИЯКиевУКРАИНАВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанДональд ТрампЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала