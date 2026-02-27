Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет при пенсионных накоплениях - 27.02.2026
Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет при пенсионных накоплениях
Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет при пенсионных накоплениях - 27.02.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет при пенсионных накоплениях
Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) c марта 2026 года в России смогут оформить налоговый вычет за взносы, сделанные в 2025 году, для этого... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T18:51+0300
2026-02-27T18:51+0300
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) c марта 2026 года в России смогут оформить налоговый вычет за взносы, сделанные в 2025 году, для этого работодатели должны предоставить налоговой данные об их доходах, сообщила РИА Новости гендиректор негосударственного пенсионного фонда "Эволюция" Елена Тетюнина. "С марта 2026 года участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) смогут оформить налоговый вычет за взносы, сделанные в 2025 году. Эта опция станет доступной после того, как работодатели направят в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные о доходах сотрудников", - сказала Тетюнина. Она пояснила, что получить вычет можно тремя способами. Один из них - через сайт ФНС. Гражданину в личном кабинете нужно будет проверить предзаполненное заявление, подписать его электронной подписью и указать счет, на который будет произведена выплата. Налоговая проверит документы в течение 30 дней и перечислит деньги. Второй способ - через работодателя. Для этого гражданин должен подать заявление по месту работы, и тогда при каждом удержании взноса из зарплаты налог будут уменьшать автоматически. Тетюнина предупредила, что с 1 января 2027 года этот способ будет упразднен. Кроме того, отметила эксперт, получить вычет можно лично через налоговую инспекцию по месту жительства. Для этого гражданин должен предоставить налоговой декларацию 3-НДФЛ и справку из НПФ о внесенных взносах. Если договор долгосрочных сбережений, заключенный в 2024-2026 годах, расторгнут раньше чем через 5 лет, полученный вычет придется вернуть по требованию налоговой, заключила Тетюнина.
18:51 27.02.2026
 
Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет при пенсионных накоплениях

Участники программы долгосрочных сбережений с марта смогут получить налоговый вычет

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) c марта 2026 года в России смогут оформить налоговый вычет за взносы, сделанные в 2025 году, для этого работодатели должны предоставить налоговой данные об их доходах, сообщила РИА Новости гендиректор негосударственного пенсионного фонда "Эволюция" Елена Тетюнина.
"С марта 2026 года участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) смогут оформить налоговый вычет за взносы, сделанные в 2025 году. Эта опция станет доступной после того, как работодатели направят в Федеральную налоговую службу (ФНС) данные о доходах сотрудников", - сказала Тетюнина.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал об индексации страховых пенсий россиян
25 февраля, 12:46
Она пояснила, что получить вычет можно тремя способами. Один из них - через сайт ФНС. Гражданину в личном кабинете нужно будет проверить предзаполненное заявление, подписать его электронной подписью и указать счет, на который будет произведена выплата. Налоговая проверит документы в течение 30 дней и перечислит деньги.
Второй способ - через работодателя. Для этого гражданин должен подать заявление по месту работы, и тогда при каждом удержании взноса из зарплаты налог будут уменьшать автоматически. Тетюнина предупредила, что с 1 января 2027 года этот способ будет упразднен.
Кроме того, отметила эксперт, получить вычет можно лично через налоговую инспекцию по месту жительства. Для этого гражданин должен предоставить налоговой декларацию 3-НДФЛ и справку из НПФ о внесенных взносах.
Если договор долгосрочных сбережений, заключенный в 2024-2026 годах, расторгнут раньше чем через 5 лет, полученный вычет придется вернуть по требованию налоговой, заключила Тетюнина.
 
ФинансыФНС РоссииНПФ
 
 
