Reuters: Warner Bros. согласилась с условиями ее приобретения Paramount

ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Медиакомпания Warner Bros. Discovery (WBD) в пятницу согласилась с условиями сделки о своем приобретении компанией Paramount Skydance за 110 миллиардов долларов, передает агентство Рейтер. В четверг стриминговый сервис Netflix отказался от покупки Warner Bros. Discovery после того, как в WBD заявили, что их совет директоров рассмотрел новое предложение о слиянии от компании Paramount Skydance, признав его более выгодным, чем предложение со стороны Netflix. "Warner Bros. Discovery согласилась на приобретение компанией Paramount Skydance в рамках сделки стоимостью 110 миллиардов долларов, подписанной в пятницу утром, согласно аудиозаписи компании", - говорится в сообщении. Агентство отмечает, что согласно сделке, Paramount приобретет акции WBD по цене 31 доллар за акцию. "У Netflix было законное право уравнять предложение Paramount. Как вы знаете, они решили этого не делать. Это привело к тому, что соглашение с Paramount было подписано сегодня утром", - цитируют в материале финансового директора WBD Брюса Кэмпбелла. В декабре 2025 года Netflix сообщал о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD тогда рекомендовал акционерам отклонить предложение.
