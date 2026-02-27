Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Reuters: Warner Bros. согласилась с условиями ее приобретения Paramount - 27.02.2026
Reuters: Warner Bros. согласилась с условиями ее приобретения Paramount
Reuters: Warner Bros. согласилась с условиями ее приобретения Paramount - 27.02.2026, ПРАЙМ
Reuters: Warner Bros. согласилась с условиями ее приобретения Paramount
Медиакомпания Warner Bros. Discovery (WBD) в пятницу согласилась с условиями сделки о своем приобретении компанией Paramount Skydance за 110 миллиардов... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T22:56+0300
технологии
бизнес
netflix
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Медиакомпания Warner Bros. Discovery (WBD) в пятницу согласилась с условиями сделки о своем приобретении компанией Paramount Skydance за 110 миллиардов долларов, передает агентство Рейтер. В четверг стриминговый сервис Netflix отказался от покупки Warner Bros. Discovery после того, как в WBD заявили, что их совет директоров рассмотрел новое предложение о слиянии от компании Paramount Skydance, признав его более выгодным, чем предложение со стороны Netflix. "Warner Bros. Discovery согласилась на приобретение компанией Paramount Skydance в рамках сделки стоимостью 110 миллиардов долларов, подписанной в пятницу утром, согласно аудиозаписи компании", - говорится в сообщении. Агентство отмечает, что согласно сделке, Paramount приобретет акции WBD по цене 31 доллар за акцию. "У Netflix было законное право уравнять предложение Paramount. Как вы знаете, они решили этого не делать. Это привело к тому, что соглашение с Paramount было подписано сегодня утром", - цитируют в материале финансового директора WBD Брюса Кэмпбелла. В декабре 2025 года Netflix сообщал о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD тогда рекомендовал акционерам отклонить предложение.
технологии, бизнес, netflix
Технологии, Бизнес, Netflix
22:56 27.02.2026
 
Reuters: Warner Bros. согласилась с условиями ее приобретения Paramount

Reuters: Paramount приобретет Warner Bros. за $110 миллиардов

© AP Photo / Greg BakerЛоготип компании Warner Bros.
Логотип компании Warner Bros.. Архивное фото
© AP Photo / Greg Baker
ВАШИНГТОН, 27 фев - ПРАЙМ. Медиакомпания Warner Bros. Discovery (WBD) в пятницу согласилась с условиями сделки о своем приобретении компанией Paramount Skydance за 110 миллиардов долларов, передает агентство Рейтер.
В четверг стриминговый сервис Netflix отказался от покупки Warner Bros. Discovery после того, как в WBD заявили, что их совет директоров рассмотрел новое предложение о слиянии от компании Paramount Skydance, признав его более выгодным, чем предложение со стороны Netflix.
"Warner Bros. Discovery согласилась на приобретение компанией Paramount Skydance в рамках сделки стоимостью 110 миллиардов долларов, подписанной в пятницу утром, согласно аудиозаписи компании", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что согласно сделке, Paramount приобретет акции WBD по цене 31 доллар за акцию.
"У Netflix было законное право уравнять предложение Paramount. Как вы знаете, они решили этого не делать. Это привело к тому, что соглашение с Paramount было подписано сегодня утром", - цитируют в материале финансового директора WBD Брюса Кэмпбелла.
В декабре 2025 года Netflix сообщал о покупке Warner Bros. за 83 миллиарда долларов. Вскоре после этого Paramount Skydance выразил готовность приобрести Warner Bros. на более выгодных условиях - за 108 миллиардов долларов, но совет директоров WBD тогда рекомендовал акционерам отклонить предложение.
 
Заголовок открываемого материала