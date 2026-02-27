https://1prime.ru/20260227/yuan-867875305.html
Юань укрепляется относительно рубля на Московской бирже перед выходными
2026-02-27T13:24+0300
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты повышается на последних тогах зимы, закрепляясь выше 11,25 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.06 мск повышается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,26 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,21-11,28 рубля. Перед выходными юань продолжит проторговывать диапазон 11–11,5 рубля, ввиду налогового фактора и отсутствия новостей, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. Спекулянты очень слабы, а курс больше определяется объемами реальных покупок и продаж валюты, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "К тому же пока неизвестны параметры ужесточения бюджетного правила и новой цены отсечения нефти. Скорее всего, в марте валютные интервенции по-прежнему будут весомыми и будут оказывать поддержку рублю", - заключает он.
