https://1prime.ru/20260227/yuan-867875305.html

Юань укрепляется относительно рубля на Московской бирже перед выходными

Юань укрепляется относительно рубля на Московской бирже перед выходными - 27.02.2026, ПРАЙМ

Юань укрепляется относительно рубля на Московской бирже перед выходными

Курс китайской валюты повышается на последних тогах зимы, закрепляясь выше 11,25 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T13:24+0300

2026-02-27T13:24+0300

2026-02-27T13:24+0300

рынок

торги

евгений локтюхов

псб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты повышается на последних тогах зимы, закрепляясь выше 11,25 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.06 мск повышается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,26 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,21-11,28 рубля. Перед выходными юань продолжит проторговывать диапазон 11–11,5 рубля, ввиду налогового фактора и отсутствия новостей, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. Спекулянты очень слабы, а курс больше определяется объемами реальных покупок и продаж валюты, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "К тому же пока неизвестны параметры ужесточения бюджетного правила и новой цены отсечения нефти. Скорее всего, в марте валютные интервенции по-прежнему будут весомыми и будут оказывать поддержку рублю", - заключает он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, евгений локтюхов, псб