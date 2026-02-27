Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань растет на Мосбирже в пятницу в район 11,25 рубля - 27.02.2026
Юань растет на Мосбирже в пятницу в район 11,25 рубля
Юань растет на Мосбирже в пятницу в район 11,25 рубля - 27.02.2026
Юань растет на Мосбирже в пятницу в район 11,25 рубля
Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу растет, пытаясь закрепиться на уровне 11,25 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.02.2026, ПРАЙМ
16:36 27.02.2026
 
Юань растет на Мосбирже в пятницу в район 11,25 рубля

Курс юаня на Мосбирже в пятницу растет, пытаясь закрепиться на 11,25 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу растет, пытаясь закрепиться на уровне 11,25 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.05 мск повышался на 3 копейки (+0,3%), до 11,24 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,21-11,28 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,37 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,883 против 6,858 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,19 рубля.

Рубль корректируется

Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю в пятницу повышается. Курс пытается закрепиться на отметке 11,25 рубля.
"После январских минимумов по курсам инвалют импортёры работают с чуть более дорогим долларом, чем закладывали в бюджеты. Экспортёры, особенно в части несырьевого сектора, получают небольшой ценовой буфер. Для населения рост доллара на 1–2 рубля относительно январских минимумов - это умеренное инфляционное давление в сегменте импортных товаров", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал", рассуждая о динамике курса рубля.
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +8,49% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +10,31% на предыдущих торгах. Таким образом, показатель остается на максимуме с конца 2024 года.
Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.07 мск росла на 3%, до 72,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 97,7 пункта.

Прогнозы

С учетом фактора налогового периода февраля, курс может закончить неделю ниже отметки 11,25 рубля за юань, но в дальнейшем он, вероятно, вернется выше этой границы, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
На горизонте ближайших дней наиболее вероятен диапазон курса доллара в коридоре 76,5–78,5 рубля, полагает Силаев из УК "Альфа-капитал".
"Рубль из-за санкций в значительной мере отвязан от прямой корреляции с нефтью. ЦБ, судя по выдержкам из традиционного резюме заседания по ставке, не торопится снижать ставку дальше - регулятор осознанно охлаждает рыночные ожидания быстрого смягчения. Это один из немногих внутренних факторов, которые будут удерживать рубль от более глубокого ослабления", - резюмирует он.
 
Заголовок открываемого материала