Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,2 рубля
Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,2 рубля - 27.02.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,2 рубля
27.02.2026
2026-02-27T19:07+0300
2026-02-27T19:07+0300
2026-02-27T19:07+0300
рынок
юань
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос по отношению к юаню, но упал за февраль: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 1 копейку и составил 11,2 рубля. Юань за февраль вырос на 26 копеек, а диапазон курсовых колебаний за месяц составил 10,93-11,36 рубля.
