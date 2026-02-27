https://1prime.ru/20260227/yuan-867883868.html

Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,2 рубля

Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,2 рубля - 27.02.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже снизился до 11,2 рубля

27.02.2026

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы вырос по отношению к юаню, но упал за февраль: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,2 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 1 копейку и составил 11,2 рубля. Юань за февраль вырос на 26 копеек, а диапазон курсовых колебаний за месяц составил 10,93-11,36 рубля.

