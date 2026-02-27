https://1prime.ru/20260227/yuan-867884809.html
Курс рубля немного подрос в пятницу к юаню
Курс рубля немного подрос в пятницу к юаню - 27.02.2026, ПРАЙМ
Курс рубля немного подрос в пятницу к юаню
Рубль по итогам торгов пятницы незначительно подрос по отношению к юаню, но снизился по итогам февраля, следует из данных Московской биржи. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T19:31+0300
2026-02-27T19:31+0300
2026-02-27T19:31+0300
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы незначительно подрос по отношению к юаню, но снизился по итогам февраля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 1 копейку и составил 11,2 рубля. При этом за февраль китайская валюта выросла на 26 копеек. Майский фьючерс нефти марки Brent на 19.04 мск дорожал на 2,46%, до 72,58 доллара за баррель. Относительная стабильность Юань снизился на 0,08%. Курс китайской валюты в пятницу двигался в диапазоне 11,18-11,28 рубля, за февраль 10,93-11,36 рубля. Ситуация на валютном рынке в конце недели оставалась относительно стабильной, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "После первоначальной негативной реакции на новости о планах ужесточения бюджетного правила рубль стабилизировался. Локальную поддержку рублю оказал налоговый период. Базово рубль пользуется эффектом от высоких реальных процентных ставок и продаж валюты по бюджетному правилу. Отметим также ценовой рост в нефти и металлах как благоприятствующий фактор для рублевых активов", - отметил он. "Основным событием недели для валютного рынка стала информация о том, что в ближайшее время бюджетное правило может быть модифицировано. При прочих равных условиях ужесточение бюджетного правила (в части снижения цены отсечения нефти) должно способствовать ослаблению рубля. Масштаб ослабления национальной валюты зависит от уровня, на котором будет установлена новая цена отсечения для цен на российскую нефть", - рассказала Наталья Ващелюк из УК "Первая". В любом случае не стоит преувеличивать значимость данного фактора, добавила она. Прогнозы На предстоящей неделе рынок продолжит следить за поступающей информацией и геополитической повесткой, курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 76-80 рублей, юаня – 11-11,5 рубля, считает Ващелюк. "Краткосрочно рынок остается в режиме ожидания новостей и макростатистики, а в среднесрочной и долгосрочной динамике ключевыми драйверами выступят состояние внешней торговли, параметры бюджета и общий геополитический фон", - считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "На будущей неделе по факту завершения налогового периода валюты могут чуть подрасти – доллар к 78-79, евро – к 92-93, юань – выше 11,3 рубля", - поделился Шепелев.
