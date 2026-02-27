Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"По всем фронтам": на Украине раскрыли дерзкий план Зеленского по Донбассу - 27.02.2026, ПРАЙМ
"По всем фронтам": на Украине раскрыли дерзкий план Зеленского по Донбассу
"По всем фронтам": на Украине раскрыли дерзкий план Зеленского по Донбассу - 27.02.2026, ПРАЙМ
"По всем фронтам": на Украине раскрыли дерзкий план Зеленского по Донбассу
Владимир Зеленский рассчитывает, что президент США Дональд Трамп, в силу более значимых для Вашингтона обстоятельств, утратит интерес к Украине, сообщает... | 27.02.2026, ПРАЙМ
украина
донбасс
сша
владимир зеленский
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский рассчитывает, что президент США Дональд Трамп, в силу более значимых для Вашингтона обстоятельств, утратит интерес к Украине, сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на источник. "Насколько можно судить по поступающей информации, сейчас давление со стороны Вашингтона идет, главным образом, на Зеленского с целью побудить его вывести войска из Донбасса. Чтоб избежать перехода этого давления в жесткую стадию Зеленский сейчас и тянет время, рассчитывая, что скоро начнется война в Иране, а за ней – выборы в Конгресс, которые оттянут на себя все внимание Трампа и ему будет уже не до давления на Киев.", — приводятся в материале его слова.Источник также отметил, что проведение президентских выборов на Украине, тесно связанное с процессом мирного урегулирования, вызывает серьезные сомнения. Спекуляции вокруг их вероятности, по его мнению, выглядят крайне неубедительно. Согласно данным соцопросов, Зеленский во втором туре проигрывает как Залужному, так и Буданову*, пояснил собеседник. "То есть, Зеленского к выборам отминусуют по всем фронтам. И он сам это прекрасно понимает. Потому и хотел поставить летом прошлого года под свой контроль НАБУ и САП, но не хватило духа довести дело до конца", — добавил источник.Ранее Financial Times писала о вероятности объявления Зеленским 24 февраля выборов на Украине и референдума по мирному соглашению. Однако позже глава киевского режима это опроверг и продолжил ставить условия для их реализации. О необходимости проведения выборов на Украине высказался в декабре 2025 года и сам Трамп, ранее называвший главу киевского режима "диктатором без выборов" и указывавший на его низкий рейтинг в 4%. После заявлений американского президента, Зеленский, чей срок полномочий истек 20 мая 2024 года, выразил готовность организовать выборы, но потребовал от США и европейских партнеров "гарантировать безопасность" их проведения.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
украина
донбасс
сша
украина, донбасс, сша, владимир зеленский
УКРАИНА, ДОНБАСС, США, Владимир Зеленский
05:10 27.02.2026
 
"По всем фронтам": на Украине раскрыли дерзкий план Зеленского по Донбассу

Зеленский рассчитывает переждать, пока Трамп потеряет интерес к Украине

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский рассчитывает, что президент США Дональд Трамп, в силу более значимых для Вашингтона обстоятельств, утратит интерес к Украине, сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на источник.
"Насколько можно судить по поступающей информации, сейчас давление со стороны Вашингтона идет, главным образом, на Зеленского с целью побудить его вывести войска из Донбасса. Чтоб избежать перехода этого давления в жесткую стадию Зеленский сейчас и тянет время, рассчитывая, что скоро начнется война в Иране, а за ней – выборы в Конгресс, которые оттянут на себя все внимание Трампа и ему будет уже не до давления на Киев.", — приводятся в материале его слова.
Источник также отметил, что проведение президентских выборов на Украине, тесно связанное с процессом мирного урегулирования, вызывает серьезные сомнения. Спекуляции вокруг их вероятности, по его мнению, выглядят крайне неубедительно. Согласно данным соцопросов, Зеленский во втором туре проигрывает как Залужному, так и Буданову*, пояснил собеседник.
"То есть, Зеленского к выборам отминусуют по всем фронтам. И он сам это прекрасно понимает. Потому и хотел поставить летом прошлого года под свой контроль НАБУ и САП, но не хватило духа довести дело до конца", — добавил источник.
Ранее Financial Times писала о вероятности объявления Зеленским 24 февраля выборов на Украине и референдума по мирному соглашению. Однако позже глава киевского режима это опроверг и продолжил ставить условия для их реализации.
О необходимости проведения выборов на Украине высказался в декабре 2025 года и сам Трамп, ранее называвший главу киевского режима "диктатором без выборов" и указывавший на его низкий рейтинг в 4%.
После заявлений американского президента, Зеленский, чей срок полномочий истек 20 мая 2024 года, выразил готовность организовать выборы, но потребовал от США и европейских партнеров "гарантировать безопасность" их проведения.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
 
УКРАИНАДОНБАСССШАВладимир Зеленский
 
 
