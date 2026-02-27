https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867863499.html

"По всем фронтам": на Украине раскрыли дерзкий план Зеленского по Донбассу

"По всем фронтам": на Украине раскрыли дерзкий план Зеленского по Донбассу - 27.02.2026, ПРАЙМ

"По всем фронтам": на Украине раскрыли дерзкий план Зеленского по Донбассу

Владимир Зеленский рассчитывает, что президент США Дональд Трамп, в силу более значимых для Вашингтона обстоятельств, утратит интерес к Украине, сообщает... | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T05:10+0300

2026-02-27T05:10+0300

2026-02-27T05:10+0300

украина

донбасс

сша

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский рассчитывает, что президент США Дональд Трамп, в силу более значимых для Вашингтона обстоятельств, утратит интерес к Украине, сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на источник. "Насколько можно судить по поступающей информации, сейчас давление со стороны Вашингтона идет, главным образом, на Зеленского с целью побудить его вывести войска из Донбасса. Чтоб избежать перехода этого давления в жесткую стадию Зеленский сейчас и тянет время, рассчитывая, что скоро начнется война в Иране, а за ней – выборы в Конгресс, которые оттянут на себя все внимание Трампа и ему будет уже не до давления на Киев.", — приводятся в материале его слова.Источник также отметил, что проведение президентских выборов на Украине, тесно связанное с процессом мирного урегулирования, вызывает серьезные сомнения. Спекуляции вокруг их вероятности, по его мнению, выглядят крайне неубедительно. Согласно данным соцопросов, Зеленский во втором туре проигрывает как Залужному, так и Буданову*, пояснил собеседник. "То есть, Зеленского к выборам отминусуют по всем фронтам. И он сам это прекрасно понимает. Потому и хотел поставить летом прошлого года под свой контроль НАБУ и САП, но не хватило духа довести дело до конца", — добавил источник.Ранее Financial Times писала о вероятности объявления Зеленским 24 февраля выборов на Украине и референдума по мирному соглашению. Однако позже глава киевского режима это опроверг и продолжил ставить условия для их реализации. О необходимости проведения выборов на Украине высказался в декабре 2025 года и сам Трамп, ранее называвший главу киевского режима "диктатором без выборов" и указывавший на его низкий рейтинг в 4%. После заявлений американского президента, Зеленский, чей срок полномочий истек 20 мая 2024 года, выразил готовность организовать выборы, но потребовал от США и европейских партнеров "гарантировать безопасность" их проведения.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

украина

донбасс

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, донбасс, сша, владимир зеленский