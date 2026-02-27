https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867864831.html
На Западе рассказали об истерике Зеленского из-за Трампа
На Западе рассказали об истерике Зеленского из-за Трампа - 27.02.2026, ПРАЙМ
На Западе рассказали об истерике Зеленского из-за Трампа
Владимир Зеленский обеспокоен из-за того, что президент США Дональд Трамп почти не затронул тему Украины в своей речи перед Конгрессом, заявил кипрский... | 27.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обеспокоен из-за того, что президент США Дональд Трамп почти не затронул тему Украины в своей речи перед Конгрессом, заявил кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале. "Об Украине — десять или двадцать секунд. Это и все. Должно быть, это заставило зеленого гоблина и европейцев знатно поволноваться", — отметил он. В среду хозяин Белого дома выступил перед конгрессом. В течение двухчасового выступления он лишь один раз коснулся вопроса украинского урегулирования, подчеркнув, что США делают все возможное для окончательного разрешения конфликта. Трамп также упомянул, что поставки американского оружия в Киев через страны НАТО осуществляются не бесплатно, а по полной цене.
На Западе рассказали об истерике Зеленского из-за Трампа
Журналист Христофору: Зеленский был обеспокоен тем, что Трамп уделяет Украине мало времени