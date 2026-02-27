Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-27T06:53+0300
2026-02-27T07:39+0300
06:53 27.02.2026 (обновлено: 07:39 27.02.2026)
 
На Западе рассказали об истерике Зеленского из-за Трампа

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обеспокоен из-за того, что президент США Дональд Трамп почти не затронул тему Украины в своей речи перед Конгрессом, заявил кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале.
"Об Украине — десять или двадцать секунд. Это и все. Должно быть, это заставило зеленого гоблина и европейцев знатно поволноваться", — отметил он.
В среду хозяин Белого дома выступил перед конгрессом. В течение двухчасового выступления он лишь один раз коснулся вопроса украинского урегулирования, подчеркнув, что США делают все возможное для окончательного разрешения конфликта. Трамп также упомянул, что поставки американского оружия в Киев через страны НАТО осуществляются не бесплатно, а по полной цене.
 
