"Полная чушь". Заявление Зеленского о Крыме поразило Запад
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X выразили недовольство по поводу заявления Владимира Зеленского, в котором он обвинил Россию в оккупации Крыма.
"Какая, как обычно, полная чушь. 75% даже ничтожного украинского контингента, находившегося в Крыму во время "вторжения" России (без единого выстрела), немедленно перешли на сторону России. 2400 военнослужащих ВМС Украины (не смейтесь, у них когда-то тоже был такой контингент) тоже перешли...", – написал John Warren.
"Более девяноста процентов населения Крыма проголосовали за объединение с Россией", — отметил Birol Tursun.
"Крым — часть России, и никакая пропаганда этого не изменит", — подчеркнул Gabe.
"Хватит переписывать историю. Никто ничего не "оккупировал" … Крым являлся автономной республикой с 1991 года, и у него было право отделиться от Украины в любое время, что и было подтверждено на референдуме в 2014 году", – высказался Karma Zapati.
В четверг Зеленский утверждал, что лидеры зарубежных стран якобы советовали киевским властям не затрагивать вопрос Крыма после его присоединения к России в 2014 году.
В начале декабря глава властей в Киеве признал, что у них нет возможности вернуть полуостров.
В том же месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров, обсуждая территориальные аспекты украинского конфликта, подчеркнул, что согласно Конституции России Крым, а также ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью страны.