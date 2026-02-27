https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867869529.html

"Полная чушь". Заявление Зеленского о Крыме поразило Запад

"Полная чушь". Заявление Зеленского о Крыме поразило Запад

МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X выразили недовольство по поводу заявления Владимира Зеленского, в котором он обвинил Россию в оккупации Крыма. "Какая, как обычно, полная чушь. 75% даже ничтожного украинского контингента, находившегося в Крыму во время "вторжения" России (без единого выстрела), немедленно перешли на сторону России. 2400 военнослужащих ВМС Украины (не смейтесь, у них когда-то тоже был такой контингент) тоже перешли...", – написал John Warren."Более девяноста процентов населения Крыма проголосовали за объединение с Россией", — отметил Birol Tursun."Крым — часть России, и никакая пропаганда этого не изменит", — подчеркнул Gabe."Хватит переписывать историю. Никто ничего не "оккупировал" … Крым являлся автономной республикой с 1991 года, и у него было право отделиться от Украины в любое время, что и было подтверждено на референдуме в 2014 году", – высказался Karma Zapati.В четверг Зеленский утверждал, что лидеры зарубежных стран якобы советовали киевским властям не затрагивать вопрос Крыма после его присоединения к России в 2014 году. В начале декабря глава властей в Киеве признал, что у них нет возможности вернуть полуостров. В том же месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров, обсуждая территориальные аспекты украинского конфликта, подчеркнул, что согласно Конституции России Крым, а также ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью страны.

