СМИ рассказали, какой унижение получил Зеленский на Украине - 27.02.2026
https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867873669.html
СМИ рассказали, какой унижение получил Зеленский на Украине
СМИ рассказали, какой унижение получил Зеленский на Украине - 27.02.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали, какой унижение получил Зеленский на Украине
Владимир Зеленский не вошел в тройку лидеров рейтинга доверия среди граждан Украины, сообщает Страна.ua со ссылкой на февральское исследование, проведенное... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T12:23+0300
2026-02-27T12:23+0300
украина
владимир зеленский
всу
сша
валерий залужный
великобритания
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не вошел в тройку лидеров рейтинга доверия среди граждан Украины, сообщает Страна.ua со ссылкой на февральское исследование, проведенное компанией Ipsos. "Зеленский оказался только на четвертом месте в рейтинге доверия украинцев. Он составляет чуть менее половины - 49%", — говорится в публикации.По результатам опроса, первое место занял бывший главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, с доверием в 63%. На втором месте оказался боксер Александр Усик, которому доверяют 56% респондентов. Замыкает тройку глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, уступая Усик на один процент. В январе исследование Киевского международного института социологии показало, что Зеленский уступает в рейтинге доверия как Буданову*, так и Залужному: ему доверяют 62% граждан, тогда как Залужному и Буданову* - 72% и 70% соответственно. По данным другого опроса, проведенного American Political Services, Залужный опередил бы Зеленского во втором туре гипотетических президентских выборов. О необходимости проведения выборов на Украине говорил президент США Дональд Трамп в декабре 2025 года. Ранее он называл Зеленского "диктатором без выбора" и отмечал снижение его рейтинга до 4%. Зеленский заявлял о готовности организовать выборы, но ставил условием обеспечение безопасности со стороны США и европейских союзников. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, но президентские выборы 2024 года были отменены в связи с введением военного положения и всеобщей мобилизацией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что, по оценкам, единственными легитимными властями на Украине остаются парламент и спикер Верховной рады.
украина
сша
великобритания
украина, владимир зеленский, всу, сша, валерий залужный, великобритания, дональд трамп
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ, США, Валерий Залужный, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп
12:23 27.02.2026
 
СМИ рассказали, какой унижение получил Зеленский на Украине

Страна.ua: Зеленский занял четвертое место в рейтинге доверия украинцев

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не вошел в тройку лидеров рейтинга доверия среди граждан Украины, сообщает Страна.ua со ссылкой на февральское исследование, проведенное компанией Ipsos.
"Зеленский оказался только на четвертом месте в рейтинге доверия украинцев. Он составляет чуть менее половины - 49%", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
По результатам опроса, первое место занял бывший главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, с доверием в 63%.
На втором месте оказался боксер Александр Усик, которому доверяют 56% респондентов.
Замыкает тройку глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, уступая Усик на один процент.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2026
В январе исследование Киевского международного института социологии показало, что Зеленский уступает в рейтинге доверия как Буданову*, так и Залужному: ему доверяют 62% граждан, тогда как Залужному и Буданову* - 72% и 70% соответственно. По данным другого опроса, проведенного American Political Services, Залужный опередил бы Зеленского во втором туре гипотетических президентских выборов.
О необходимости проведения выборов на Украине говорил президент США Дональд Трамп в декабре 2025 года. Ранее он называл Зеленского "диктатором без выбора" и отмечал снижение его рейтинга до 4%. Зеленский заявлял о готовности организовать выборы, но ставил условием обеспечение безопасности со стороны США и европейских союзников.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, но президентские выборы 2024 года были отменены в связи с введением военного положения и всеобщей мобилизацией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что, по оценкам, единственными легитимными властями на Украине остаются парламент и спикер Верховной рады.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
УКРАИНА Владимир Зеленский ВСУ США Валерий Залужный ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Дональд Трамп
 
 
