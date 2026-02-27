СМИ рассказали, какой унижение получил Зеленский на Украине
Страна.ua: Зеленский занял четвертое место в рейтинге доверия украинцев
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не вошел в тройку лидеров рейтинга доверия среди граждан Украины, сообщает Страна.ua со ссылкой на февральское исследование, проведенное компанией Ipsos.
"Зеленский оказался только на четвертом месте в рейтинге доверия украинцев. Он составляет чуть менее половины - 49%", — говорится в публикации.
По результатам опроса, первое место занял бывший главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, с доверием в 63%.
На втором месте оказался боксер Александр Усик, которому доверяют 56% респондентов.
Замыкает тройку глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, уступая Усик на один процент.
В январе исследование Киевского международного института социологии показало, что Зеленский уступает в рейтинге доверия как Буданову*, так и Залужному: ему доверяют 62% граждан, тогда как Залужному и Буданову* - 72% и 70% соответственно. По данным другого опроса, проведенного American Political Services, Залужный опередил бы Зеленского во втором туре гипотетических президентских выборов.
О необходимости проведения выборов на Украине говорил президент США Дональд Трамп в декабре 2025 года. Ранее он называл Зеленского "диктатором без выбора" и отмечал снижение его рейтинга до 4%. Зеленский заявлял о готовности организовать выборы, но ставил условием обеспечение безопасности со стороны США и европейских союзников.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, но президентские выборы 2024 года были отменены в связи с введением военного положения и всеобщей мобилизацией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что, по оценкам, единственными легитимными властями на Украине остаются парламент и спикер Верховной рады.