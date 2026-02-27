https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867873669.html

СМИ рассказали, какой унижение получил Зеленский на Украине

СМИ рассказали, какой унижение получил Зеленский на Украине - 27.02.2026, ПРАЙМ

СМИ рассказали, какой унижение получил Зеленский на Украине

Владимир Зеленский не вошел в тройку лидеров рейтинга доверия среди граждан Украины, сообщает Страна.ua со ссылкой на февральское исследование, проведенное... | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T12:23+0300

2026-02-27T12:23+0300

2026-02-27T12:23+0300

украина

владимир зеленский

всу

сша

валерий залужный

великобритания

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не вошел в тройку лидеров рейтинга доверия среди граждан Украины, сообщает Страна.ua со ссылкой на февральское исследование, проведенное компанией Ipsos. "Зеленский оказался только на четвертом месте в рейтинге доверия украинцев. Он составляет чуть менее половины - 49%", — говорится в публикации.По результатам опроса, первое место занял бывший главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, с доверием в 63%. На втором месте оказался боксер Александр Усик, которому доверяют 56% респондентов. Замыкает тройку глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, уступая Усик на один процент. В январе исследование Киевского международного института социологии показало, что Зеленский уступает в рейтинге доверия как Буданову*, так и Залужному: ему доверяют 62% граждан, тогда как Залужному и Буданову* - 72% и 70% соответственно. По данным другого опроса, проведенного American Political Services, Залужный опередил бы Зеленского во втором туре гипотетических президентских выборов. О необходимости проведения выборов на Украине говорил президент США Дональд Трамп в декабре 2025 года. Ранее он называл Зеленского "диктатором без выбора" и отмечал снижение его рейтинга до 4%. Зеленский заявлял о готовности организовать выборы, но ставил условием обеспечение безопасности со стороны США и европейских союзников. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, но президентские выборы 2024 года были отменены в связи с введением военного положения и всеобщей мобилизацией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что, по оценкам, единственными легитимными властями на Украине остаются парламент и спикер Верховной рады.

https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867869529.html

https://1prime.ru/20260226/zelenskiy-867850856.html

https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867863499.html

украина

сша

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, всу, сша, валерий залужный, великобритания, дональд трамп