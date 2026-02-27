https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867876220.html
Зеленский высказался о Путине
Зеленский высказался о Путине - 27.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский высказался о Путине
Владимир Зеленский выразил готовность провести переговоры с Владимиром Путиным, об этом он заявил в интервью для Sky News. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T14:19+0300
2026-02-27T14:19+0300
2026-02-27T14:19+0300
донбасс
украина
москва
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
sky news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил готовность провести переговоры с Владимиром Путиным, об этом он заявил в интервью для Sky News. "(Зеленский. — Прим. ред.) готов встретиться с Владимиром Путиным для переговоров", — приводит телеканал его слова.Он также вновь дал понять, что не планирует выход из Донбасса. Зеленский неоднократно делал противоречивые заявления относительно переговорного процесса, своего желания встретиться с российским лидером и планов по проведению выборов в Украине. Владимир Путин ранее отметил, что Зеленский может прибыть в Москву для встречи, если готов к переговорам. Однако глава украинского режима отклонил это предложение, одновременно заявив о своей готовности к встрече "в любом формате". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил 23 января, что отвод украинских вооруженных сил из Донбасса является важным требованием российской стороны. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее подчеркнул, что вывод войск из Донбасса является ключевым элементом всего мирного урегулирования.
https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867873669.html
https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867869529.html
донбасс
украина
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, украина, москва, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, sky news
ДОНБАСС, УКРАИНА, МОСКВА, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Sky News
Зеленский высказался о Путине
Зеленский готов встретиться с Путиным, но отказался покидать Донбасс