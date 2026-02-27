https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867876220.html

Зеленский высказался о Путине

Зеленский высказался о Путине

МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил готовность провести переговоры с Владимиром Путиным, об этом он заявил в интервью для Sky News. "(Зеленский. — Прим. ред.) готов встретиться с Владимиром Путиным для переговоров", — приводит телеканал его слова.Он также вновь дал понять, что не планирует выход из Донбасса. Зеленский неоднократно делал противоречивые заявления относительно переговорного процесса, своего желания встретиться с российским лидером и планов по проведению выборов в Украине. Владимир Путин ранее отметил, что Зеленский может прибыть в Москву для встречи, если готов к переговорам. Однако глава украинского режима отклонил это предложение, одновременно заявив о своей готовности к встрече "в любом формате". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил 23 января, что отвод украинских вооруженных сил из Донбасса является важным требованием российской стороны. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее подчеркнул, что вывод войск из Донбасса является ключевым элементом всего мирного урегулирования.

