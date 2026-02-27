https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867879422.html
"Времени нет". Зеленский сделал неожиданное признание
"Времени нет". Зеленский сделал неожиданное признание - 27.02.2026, ПРАЙМ
"Времени нет". Зеленский сделал неожиданное признание
Владимир Зеленский признал, что он не самый лучший отец. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T16:50+0300
2026-02-27T16:50+0300
2026-02-27T16:50+0300
общество
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
sky news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что он не самый лучший отец."Во время конфликта я был не самым лучшим отцом, поскольку у меня нет времени на своих детей", — рассказал он в интервью Sky News.Зеленский утверждает, что его власть негативно сказывается на семейной жизни.Нового президента Украины должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867873669.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, sky news
Общество , УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Sky News
"Времени нет". Зеленский сделал неожиданное признание
Sky News: Зеленский назвал себя плохим отцом