"Времени нет". Зеленский сделал неожиданное признание - 27.02.2026, ПРАЙМ
"Времени нет". Зеленский сделал неожиданное признание
Владимир Зеленский признал, что он не самый лучший отец. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T16:50+0300
2026-02-27T16:50+0300
общество
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
sky news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что он не самый лучший отец."Во время конфликта я был не самым лучшим отцом, поскольку у меня нет времени на своих детей", — рассказал он в интервью Sky News.Зеленский утверждает, что его власть негативно сказывается на семейной жизни.Нового президента Украины должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
общество, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, sky news
Общество , УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Sky News
16:50 27.02.2026
 
"Времени нет". Зеленский сделал неожиданное признание

Sky News: Зеленский назвал себя плохим отцом

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский признал, что он не самый лучший отец.
"Во время конфликта я был не самым лучшим отцом, поскольку у меня нет времени на своих детей", — рассказал он в интервью Sky News.
Зеленский утверждает, что его власть негативно сказывается на семейной жизни.
Нового президента Украины должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.
