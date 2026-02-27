https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867880087.html
Зеленский сделал заявление об урегулировании конфликта
общество
сша
украина
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
sky news
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что боевые действия могут прекратиться до промежуточных выборов в США."Сейчас я думаю, что у нас есть шанс", — заявил он в интервью Sky News.Зеленский также утверждает, урегулирование конфликта зависит от грядущих месяцев до американских выборов.В феврале газета The New York Times, что президент США Дональд Трамп намерен добиться урегулирования по Украине до ноября. Издание отмечало, что Вашингтон подталкивает Киев к отказу от претензий на Донбасс.Промежуточные выборы в обе палаты конгресса пройдут 3 ноября. Сейчас Республиканская партия обладает большинством как в сенате, так и в палате представителей.
