https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867880087.html

Зеленский сделал заявление об урегулировании конфликта

Зеленский сделал заявление об урегулировании конфликта - 27.02.2026, ПРАЙМ

Зеленский сделал заявление об урегулировании конфликта

Владимир Зеленский утверждает, что боевые действия могут прекратиться до промежуточных выборов в США. | 27.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-27T16:54+0300

2026-02-27T16:54+0300

2026-02-27T16:54+0300

общество

сша

украина

вашингтон

дональд трамп

владимир зеленский

sky news

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что боевые действия могут прекратиться до промежуточных выборов в США."Сейчас я думаю, что у нас есть шанс", — заявил он в интервью Sky News.Зеленский также утверждает, урегулирование конфликта зависит от грядущих месяцев до американских выборов.В феврале газета The New York Times, что президент США Дональд Трамп намерен добиться урегулирования по Украине до ноября. Издание отмечало, что Вашингтон подталкивает Киев к отказу от претензий на Донбасс.Промежуточные выборы в обе палаты конгресса пройдут 3 ноября. Сейчас Республиканская партия обладает большинством как в сенате, так и в палате представителей.

https://1prime.ru/20260227/ukraina-867879695.html

https://1prime.ru/20260227/orban-867879552.html

сша

украина

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, украина, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, sky news