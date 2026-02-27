Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал заявление об урегулировании конфликта - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260227/zelenskiy-867880087.html
Зеленский сделал заявление об урегулировании конфликта
Зеленский сделал заявление об урегулировании конфликта - 27.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский сделал заявление об урегулировании конфликта
Владимир Зеленский утверждает, что боевые действия могут прекратиться до промежуточных выборов в США. | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T16:54+0300
2026-02-27T16:54+0300
общество
сша
украина
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
sky news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что боевые действия могут прекратиться до промежуточных выборов в США."Сейчас я думаю, что у нас есть шанс", — заявил он в интервью Sky News.Зеленский также утверждает, урегулирование конфликта зависит от грядущих месяцев до американских выборов.В феврале газета The New York Times, что президент США Дональд Трамп намерен добиться урегулирования по Украине до ноября. Издание отмечало, что Вашингтон подталкивает Киев к отказу от претензий на Донбасс.Промежуточные выборы в обе палаты конгресса пройдут 3 ноября. Сейчас Республиканская партия обладает большинством как в сенате, так и в палате представителей.
https://1prime.ru/20260227/ukraina-867879695.html
https://1prime.ru/20260227/orban-867879552.html
сша
украина
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, украина, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, sky news
Общество , США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Sky News
16:54 27.02.2026
 
Зеленский сделал заявление об урегулировании конфликта

Зеленский допустил возможность урегулирования конфликта в этом году

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский утверждает, что боевые действия могут прекратиться до промежуточных выборов в США.
"Сейчас я думаю, что у нас есть шанс", — заявил он в интервью Sky News.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
"Пойти воевать". На Западе предложили радикальный план по Украине
16:53
Зеленский также утверждает, урегулирование конфликта зависит от грядущих месяцев до американских выборов.
В феврале газета The New York Times, что президент США Дональд Трамп намерен добиться урегулирования по Украине до ноября. Издание отмечало, что Вашингтон подталкивает Киев к отказу от претензий на Донбасс.
Промежуточные выборы в обе палаты конгресса пройдут 3 ноября. Сейчас Республиканская партия обладает большинством как в сенате, так и в палате представителей.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
"Продолжает угрожать". Орбан резко высказался о Зеленском
16:51
 
ОбществоСШАУКРАИНАВАШИНГТОНДональд ТрампВладимир ЗеленскийSky News
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала