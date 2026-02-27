https://1prime.ru/20260227/zoloto-867867821.html

Золото дорожает на фоне снижения доходности гособлигаций США

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота растет на последних торгах зимы при снижении доходности американских гособлигаций ниже 4% годовых, следует из данных торгов. По состоянию на 9.11 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 18,69 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,36%, до 5 212,89 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 4,05% - до 90,52 доллара за унцию. В то же время доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) опускается до 3,998% с 4,017% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту "надежный" актив, снижение доходности которого может способствовать росту котировок драгоценного металла. Снижение доходности десятилетних облигаций выступает как поддерживающий фактор для роста стоимости золота, несмотря на то что "премия за риск" снизилась вчера после переговоров между делегациями Ираном и США, приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика рынка брокерской компании OANDA Келвина Вона (Kelvin Wong). Ранее глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил после состоявшихся в четверг переговоров с представителями США относительно иранской ядерной программы, что стороны могут провести новый раунд в течение недели, и делегации с понедельника, 2 марта, начнут технические консультации в Вене, они пройдут в МАГАТЭ.

