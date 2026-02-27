https://1prime.ru/20260227/zoloto-867880982.html
Золото дорожает на фоне геополитической неопределённости
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота растет в пятницу вечером на 1% на фоне геополитической неопределённости между США и Ираном после первого раунда переговоров в Женеве, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.30 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 54,24 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,04% - до 5 248,44 доллара за тройскую унцию. За месяц цена металла возросла примерно на 10,6%. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 5,33% - до 91,635 доллара за унцию. Аналитики отмечают, что спрос на драгоценные металлы растёт на фоне сохраняющейся политической напряжённости между США и Ираном после завершения первого раунда переговоров в Женеве. Стороны пока не достигли соглашения по спорным вопросам. Ранее глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил после состоявшихся в четверг переговоров с представителями США относительно иранской ядерной программы, что стороны могут провести новый раунд в течение недели, и делегации с понедельника, 2 марта, начнут технические консультации в Вене, они пройдут в МАГАТЭ. "Последние раунды переговоров не привели к четкому результату, геополитические риски сохраняются, но не обостряются. Это удерживает золото на высоком уровне, хотя пока не обеспечило достаточного импульса для формирования устойчивого бычьего тренда", — сказал Рейтеру старший аналитик рынка XS.com Линь Тран (Linh Tran).
