Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает на фоне геополитической неопределённости - 27.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260227/zoloto-867880982.html
Золото дорожает на фоне геополитической неопределённости
Золото дорожает на фоне геополитической неопределённости - 27.02.2026, ПРАЙМ
Золото дорожает на фоне геополитической неопределённости
Биржевая стоимость золота растет в пятницу вечером на 1% на фоне геополитической неопределённости между США и Ираном после первого раунда переговоров в Женеве,... | 27.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-27T17:41+0300
2026-02-27T17:41+0300
рынок
торги
сша
иран
женева
аббас аракчи
comex
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота растет в пятницу вечером на 1% на фоне геополитической неопределённости между США и Ираном после первого раунда переговоров в Женеве, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.30 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 54,24 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,04% - до 5 248,44 доллара за тройскую унцию. За месяц цена металла возросла примерно на 10,6%. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 5,33% - до 91,635 доллара за унцию. Аналитики отмечают, что спрос на драгоценные металлы растёт на фоне сохраняющейся политической напряжённости между США и Ираном после завершения первого раунда переговоров в Женеве. Стороны пока не достигли соглашения по спорным вопросам. Ранее глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил после состоявшихся в четверг переговоров с представителями США относительно иранской ядерной программы, что стороны могут провести новый раунд в течение недели, и делегации с понедельника, 2 марта, начнут технические консультации в Вене, они пройдут в МАГАТЭ. "Последние раунды переговоров не привели к четкому результату, геополитические риски сохраняются, но не обостряются. Это удерживает золото на высоком уровне, хотя пока не обеспечило достаточного импульса для формирования устойчивого бычьего тренда", — сказал Рейтеру старший аналитик рынка XS.com Линь Тран (Linh Tran).
сша
иран
женева
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_200:0:5800:4200_1920x0_80_0_0_1fac677fcc1f934d8cbf01bdc645b947.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, иран, женева, аббас аракчи, comex, магатэ
Рынок, Торги, США, ИРАН, ЖЕНЕВА, Аббас Аракчи, Comex, МАГАТЭ
17:41 27.02.2026
 
Золото дорожает на фоне геополитической неопределённости

Золото дорожает на 1% на фоне геополитической неопределённости

© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2026
Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота растет в пятницу вечером на 1% на фоне геополитической неопределённости между США и Ираном после первого раунда переговоров в Женеве, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 17.30 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 54,24 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,04% - до 5 248,44 доллара за тройскую унцию.
За месяц цена металла возросла примерно на 10,6%.
Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 5,33% - до 91,635 доллара за унцию.
Аналитики отмечают, что спрос на драгоценные металлы растёт на фоне сохраняющейся политической напряжённости между США и Ираном после завершения первого раунда переговоров в Женеве. Стороны пока не достигли соглашения по спорным вопросам.
Ранее глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил после состоявшихся в четверг переговоров с представителями США относительно иранской ядерной программы, что стороны могут провести новый раунд в течение недели, и делегации с понедельника, 2 марта, начнут технические консультации в Вене, они пройдут в МАГАТЭ.
"Последние раунды переговоров не привели к четкому результату, геополитические риски сохраняются, но не обостряются. Это удерживает золото на высоком уровне, хотя пока не обеспечило достаточного импульса для формирования устойчивого бычьего тренда", — сказал Рейтеру старший аналитик рынка XS.com Линь Тран (Linh Tran).
 
РынокТоргиСШАИРАНЖЕНЕВААббас АракчиComexМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала