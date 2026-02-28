Адвокат рассказал, как не стать жертвой мошенников

https://1prime.ru/20260228/advokat-867892028.html
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Россиянам, если они стали жертвами мошенников, нужно получить от компании сотовой связи детализацию входящих и исходящих смс и звонков, а также выписку со счета, после чего обратиться в полицию, банк или к оператору с заявлением о совершении противоправных действий, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Денис Талызин.
"Если человек все-таки стал жертвой мошенников, то необходимо предпринять следующие шаги: получить от компании сотовой связи детализацию входящих и исходящих смс и звонков, получить выписку со счета в компании сотовой связи или банке для подтверждения факта списания денег, а также дату, время и сумму похищенных/списанных денег", - сказал он.
Также, по его словам, стоит обратиться в полицию, банк или к оператору сотовой связи с заявлением о совершении противоправных действий. Важно сохранить все смс-сообщения, связанные с мошенниками, а также сделать скриншоты, которые потом будут являться доказательствами.
"В случае спора с оператором сотовой связи или компанией, которая на легальных основаниях списывала денежные средства за участие в розыгрыше или предоставление ненужных услуг и так далее, можно обратиться с исковым заявлением в суд", - добавил Талызин.
Юрист отметил, что в этом случае необходимо будет провести осмотр переписки с участием нотариуса. "Чтобы в дальнейшем использовать эту информацию в суде как доказательственную базу", - заключил Талызин.
