Акции российских золотодобывающих компаний дорожают - 28.02.2026
Акции российских золотодобывающих компаний дорожают
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Акции российских золотодобывающих компаний во время сессии выходного дня дорожают на фоне начала военной операции США и Израиля против Ирана, следует из данных Московской биржи. Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Согласно заявлению премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, это совместная операция двух стран. К 12.37 мск акции "Полюса" и "Селигдара" дорожали на 3,01% и 2,98% соответственно, упершись в лимит отклонения цены в ходе торгов выходного дня в 3%. До новостей котировки демонстрировали рост в пределах 1,3%. Торги золотом на мировых биржевых площадках сейчас закрыты, возобновятся в ночь на понедельник по московскому времени.
12:47 28.02.2026
 
Акции российских золотодобывающих компаний дорожают

Акции российских золотодобывающих компаний дорожают на операции США и Израиля

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Акции российских золотодобывающих компаний во время сессии выходного дня дорожают на фоне начала военной операции США и Израиля против Ирана, следует из данных Московской биржи.
Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Согласно заявлению премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, это совместная операция двух стран.
К 12.37 мск акции "Полюса" и "Селигдара" дорожали на 3,01% и 2,98% соответственно, упершись в лимит отклонения цены в ходе торгов выходного дня в 3%. До новостей котировки демонстрировали рост в пределах 1,3%.
Торги золотом на мировых биржевых площадках сейчас закрыты, возобновятся в ночь на понедельник по московскому времени.
Россия нарастила экспорт палладия в Японию до максимума с весны 2022 года
Россия нарастила экспорт палладия в Японию до максимума с весны 2022 года
