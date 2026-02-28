https://1prime.ru/20260228/aktsii--867897652.html

Акции российских золотодобывающих компаний дорожают

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Акции российских золотодобывающих компаний во время сессии выходного дня дорожают на фоне начала военной операции США и Израиля против Ирана, следует из данных Московской биржи. Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против Ирана. Согласно заявлению премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, это совместная операция двух стран. К 12.37 мск акции "Полюса" и "Селигдара" дорожали на 3,01% и 2,98% соответственно, упершись в лимит отклонения цены в ходе торгов выходного дня в 3%. До новостей котировки демонстрировали рост в пределах 1,3%. Торги золотом на мировых биржевых площадках сейчас закрыты, возобновятся в ночь на понедельник по московскому времени.

