Аналитик предложил Индонезии подключиться к российскому мессенджеру Max

Аналитик предложил Индонезии подключиться к российскому мессенджеру Max

2026-02-28T07:00+0300

ДЖАКАРТА, 28 фев - ПРАЙМ. Индонезии было бы целесообразно рассмотреть возможность подключения к российскому мессенджеру Max в качестве альтернативной цифровой платформы наряду с уже доминирующими сервисами, завил РИА Новости аналитик Центра стратегических и международных исследований Индонезии Исриад Иман. "С учетом высокой зависимости Индонезии от ограниченного числа иностранных мессенджеров, прежде всего WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ - ред.), подключение к новым платформам, таким как Max, могло бы укрепить цифровую устойчивость страны и расширить инструменты государственной и общественной коммуникации", - отметил эксперт. По его словам, сегодня многие государственные учреждения и региональные органы власти страны используют WhatsApp для официального взаимодействия, несмотря на то, что платформа не обладает полноценными публичными каналами и механизмами централизованного распространения информации. "Max действительно представляет интерес именно как экосистемное решение. Для Индонезии подключение к подобным платформам означало бы появление альтернативы существующей технологической зависимости и создание более сбалансированной цифровой среды", - подчеркнул аналитик.

