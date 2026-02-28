Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики назвали лучшую валюту для сбережений в марте
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Лучшей валютой для сбережений в марте на глобальном финансовом рынке может стать доллар, на российском рынке - инструменты, номинированные в юанях, считают опрошенные РИА Новости аналитики. "Если смотреть на глобальные рынки, то после ослабления доллара, например, против юаня или австралийского доллара в январе-феврале, в марте возможно обратное движение – некоторое укрепление американской валюты", - считает Альберт Короев из компании "БКС Мир инвестиций". На март 2026 наиболее качественной валютой для "парковки" капитала по соотношению доходность/ликвидность выглядит доллар, потому что ставка ФРС всё ещё находится в диапазоне 3,5–3,75% годовых (то есть денежный рынок остаётся высокодоходным по сравнению с еврозоной, где депозитная ставка ЕЦБ 2%), рассуждает Беннетт Керр из компании "Эйлер Аналитические технологии". "На этом фоне альтернативы уровня "тихой гавани" выглядят менее однозначно: в Японии ключевая ставка порядка 0,75%, а траектория дальнейших повышений политически чувствительна, из-за чего иена может оставаться волатильной. На горизонте марта базовая премия доллара поддерживается именно разницей ставок и глубиной долларовой ликвидности", - резюмирует он. Для российских инвесторов практическая "лучшая валюта" часто определяется доступностью инфраструктуры, и здесь с 2024 года резко выросла роль китайского юаня, говорит Керр. В юанях россияне могут инвестировать через валютные инструменты, привязанные к курсу юаня на Мосбирже, облигации, номинированные в юанях и фонды/индексы юаневых облигаций на инфраструктуре Мосбиржи, считает он. "Если цель - именно валютная экспозиция с минимальным операционным риском внутри РФ, то юань чаще оказывается "рабочей" валютой из-за ликвидности и доступных инструментов, тогда как для доллара/евро доступ обычно сложнее и дороже из-за инфраструктурных ограничений. Другие менее ликвидные валюты сопряжены со значительным риском для российских инвесторов, и любой потенциальный краткосрочный трейд, скорее всего, будет сведен на нет общим инвестиционным риском", - резюмирует Керр.
Аналитики назвали лучшую валюту для сбережений в марте

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Лучшей валютой для сбережений в марте на глобальном финансовом рынке может стать доллар, на российском рынке - инструменты, номинированные в юанях, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
"Если смотреть на глобальные рынки, то после ослабления доллара, например, против юаня или австралийского доллара в январе-феврале, в марте возможно обратное движение – некоторое укрепление американской валюты", - считает Альберт Короев из компании "БКС Мир инвестиций".
На март 2026 наиболее качественной валютой для "парковки" капитала по соотношению доходность/ликвидность выглядит доллар, потому что ставка ФРС всё ещё находится в диапазоне 3,5–3,75% годовых (то есть денежный рынок остаётся высокодоходным по сравнению с еврозоной, где депозитная ставка ЕЦБ 2%), рассуждает Беннетт Керр из компании "Эйлер Аналитические технологии".
"На этом фоне альтернативы уровня "тихой гавани" выглядят менее однозначно: в Японии ключевая ставка порядка 0,75%, а траектория дальнейших повышений политически чувствительна, из-за чего иена может оставаться волатильной. На горизонте марта базовая премия доллара поддерживается именно разницей ставок и глубиной долларовой ликвидности", - резюмирует он.
Для российских инвесторов практическая "лучшая валюта" часто определяется доступностью инфраструктуры, и здесь с 2024 года резко выросла роль китайского юаня, говорит Керр. В юанях россияне могут инвестировать через валютные инструменты, привязанные к курсу юаня на Мосбирже, облигации, номинированные в юанях и фонды/индексы юаневых облигаций на инфраструктуре Мосбиржи, считает он.
"Если цель - именно валютная экспозиция с минимальным операционным риском внутри РФ, то юань чаще оказывается "рабочей" валютой из-за ликвидности и доступных инструментов, тогда как для доллара/евро доступ обычно сложнее и дороже из-за инфраструктурных ограничений. Другие менее ликвидные валюты сопряжены со значительным риском для российских инвесторов, и любой потенциальный краткосрочный трейд, скорее всего, будет сведен на нет общим инвестиционным риском", - резюмирует Керр.
Заголовок открываемого материала