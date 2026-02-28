https://1prime.ru/20260228/bmw-867891065.html

BMW снова отзывает сотни тысяч автомобилей

БЕРЛИН, 28 фев - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн BMW снова отзывает сотни тысяч автомобилей из-за повышенного риска возгорания, сообщила газета Münchner Merkur со ссылкой на данные федерального управления автомобильного транспорта ФРГ. "Мюнхенский автопроизводитель BMW отзывает по всему миру 337 374 автомобиля из-за угрозы возгорания, из них 29 441 - в Германии", - пишет издание. Под отзыв попадают модели i5 и i7, 5-я и 7-я серии и M5, выпущенные в период с 9 июня 2022 года по 5 декабря 2025 года. Немецкий автоконцерн 11 февраля отозвал 575 тысяч машин из-за повышенного риска возгорания, вызванного неисправностью стартера. Прошлой осенью производитель был вынужден отозвать сотни тысяч автомобилей по схожей причине.

