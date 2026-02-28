https://1prime.ru/20260228/bmw-867891065.html
BMW снова отзывает сотни тысяч автомобилей
2026-02-28T01:34+0300
2026-02-28T01:34+0300
2026-02-28T01:39+0300
бизнес
фрг
германия
bmw
bmw x5
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867891065.jpg?1772231962
БЕРЛИН, 28 фев - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн BMW снова отзывает сотни тысяч автомобилей из-за повышенного риска возгорания, сообщила газета Münchner Merkur со ссылкой на данные федерального управления автомобильного транспорта ФРГ. "Мюнхенский автопроизводитель BMW отзывает по всему миру 337 374 автомобиля из-за угрозы возгорания, из них 29 441 - в Германии", - пишет издание. Под отзыв попадают модели i5 и i7, 5-я и 7-я серии и M5, выпущенные в период с 9 июня 2022 года по 5 декабря 2025 года. Немецкий автоконцерн 11 февраля отозвал 575 тысяч машин из-за повышенного риска возгорания, вызванного неисправностью стартера. Прошлой осенью производитель был вынужден отозвать сотни тысяч автомобилей по схожей причине.
фрг
германия
бизнес, фрг, германия, bmw, bmw x5
Бизнес, ФРГ, ГЕРМАНИЯ, BMW, BMW X5
