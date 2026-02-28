https://1prime.ru/20260228/briks--867899854.html

Индия предложила создать форум регуляторов пенсионных систем в БРИКС

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Приоритеты председательства Индии в БРИКС в 2026 году согласовали на первой встрече представителей финансового блока стран объединения, Индия предложила ряд идей, среди которых создание форума регуляторов пенсионных систем в БРИКС, сообщает Минфин РФ по итогам встречи. В первой встрече замминистров финансов и управляющих центральных банков стран БРИКС, состоявшейся 26 февраля, принял участие замминистра финансов РФ Иван Чебесков в онлайн-формате, отмечается в сообщении пресс-службы Минфина. "Вводная встреча была посвящена согласованию приоритетов индийского председательства в 2026 году, которое пройдет под девизом "Укрепление экономический устойчивости, инноваций, сотрудничества и экологической устойчивости" и плана работы БРИКС на текущий год по финансово-экономическим вопросам", - говорится в сообщении. "Среди предложений Индии − расширение деятельности в сфере страхования, создание отдельного форума регуляторов пенсионных систем в странах БРИКС", - говорится в сообщении. Как отметил Чебесков, Россия поддерживает инициативу и готова к обмену опытом. "Поддерживаем подобные социально направленные инициативы и готовы поделиться национальным опытом формирования механизма добровольного пенсионного обеспечения, который был реализован в программе долгосрочных сбережений", – сказал замминистра, его слова приводятся в сообщении. Помимо этого, Индия планирует продолжить работу по инициативам предыдущих председательств и традиционным направлениям сотрудничества, а также сосредоточиться на развитии аналитического потенциала объединения, а также институционализации ряда рабочих направлений, сообщает Минфин. Так, под индийским председательством по линии минфинов будет продолжена работа и по вопросам предыдущих лет: развитие налогового и таможенного сотрудничества, увеличение инвестиций в инфраструктуру, создание Новой инвестиционной платформы, а также механизма многосторонних гарантий. "Участники подтвердили намерение координировать позиции по вопросам реформирования управления международных финансовых институтов и развития мировой экономики", - отмечается в сообщении. Встреча на уровне глав финансовых ведомств стран БРИКС пройдет 5-6 марта в городе Джайпур в Индии, добавили в Минфине.

