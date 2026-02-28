https://1prime.ru/20260228/burjatija-867894126.html
В Бурятии осудили двух жителей за попытку контрабанды нефрита
В Бурятии осудили двух жителей за попытку контрабанды нефрита - 28.02.2026, ПРАЙМ
В Бурятии осудили двух жителей за попытку контрабанды нефрита
Два жителя Бурятии осуждены за попытку контрабанды нефрита на 92 миллиона рублей, сообщила прокуратура региона. | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T06:09+0300
2026-02-28T06:09+0300
2026-02-28T06:09+0300
экономика
общество
россия
рф
бурятия
улан-удэ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867894126.jpg?1772248168
УЛАН-УДЭ, 28 фев - ПРАЙМ. Два жителя Бурятии осуждены за попытку контрабанды нефрита на 92 миллиона рублей, сообщила прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, двое жителей Улан-Удэ были признаны виновными по части 2 статьи 30 - пункту "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (приготовление к незаконному перемещению через таможенную границу стратегически важных ресурсов) и части 3 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот нефрита).
"Установлено, что с февраля по март 2025 года мужчины на территории Тункинского района приобрели незаконно добытый природный необработанный нефрит в виде 248 глыб массой более 15 тонн, стоимостью свыше 92 миллионов рублей. Осужденные камень упаковали в мешки, разместили в деревянных ящиках, затем перевезли в город Иркутск, где незаконно хранили в ангаре в целях дальнейшей контрабанды в Китай", - говорится в сообщении прокуратуры.
В надзорном ведомстве отметили, что нефрит был конфискован в доход государства. Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно с испытательным сроком три года, со штрафом каждому в размере 300 тысяч рублей.
рф
бурятия
улан-удэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, бурятия, улан-удэ
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Бурятия, Улан-Удэ
В Бурятии осудили двух жителей за попытку контрабанды нефрита
Два жителя Бурятии осуждены за попытку контрабанды нефрита на 92 миллиона рублей
УЛАН-УДЭ, 28 фев - ПРАЙМ. Два жителя Бурятии осуждены за попытку контрабанды нефрита на 92 миллиона рублей, сообщила прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, двое жителей Улан-Удэ были признаны виновными по части 2 статьи 30 - пункту "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (приготовление к незаконному перемещению через таможенную границу стратегически важных ресурсов) и части 3 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот нефрита).
"Установлено, что с февраля по март 2025 года мужчины на территории Тункинского района приобрели незаконно добытый природный необработанный нефрит в виде 248 глыб массой более 15 тонн, стоимостью свыше 92 миллионов рублей. Осужденные камень упаковали в мешки, разместили в деревянных ящиках, затем перевезли в город Иркутск, где незаконно хранили в ангаре в целях дальнейшей контрабанды в Китай", - говорится в сообщении прокуратуры.
В надзорном ведомстве отметили, что нефрит был конфискован в доход государства. Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно с испытательным сроком три года, со штрафом каждому в размере 300 тысяч рублей.