В Бурятии осудили двух жителей за попытку контрабанды нефрита

2026-02-28T06:09+0300

УЛАН-УДЭ, 28 фев - ПРАЙМ. Два жителя Бурятии осуждены за попытку контрабанды нефрита на 92 миллиона рублей, сообщила прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, двое жителей Улан-Удэ были признаны виновными по части 2 статьи 30 - пункту "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (приготовление к незаконному перемещению через таможенную границу стратегически важных ресурсов) и части 3 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот нефрита). "Установлено, что с февраля по март 2025 года мужчины на территории Тункинского района приобрели незаконно добытый природный необработанный нефрит в виде 248 глыб массой более 15 тонн, стоимостью свыше 92 миллионов рублей. Осужденные камень упаковали в мешки, разместили в деревянных ящиках, затем перевезли в город Иркутск, где незаконно хранили в ангаре в целях дальнейшей контрабанды в Китай", - говорится в сообщении прокуратуры. В надзорном ведомстве отметили, что нефрит был конфискован в доход государства. Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно с испытательным сроком три года, со штрафом каждому в размере 300 тысяч рублей.

