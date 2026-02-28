Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ДУБАЙ, 28 фев - ПРАЙМ. Звуки взрывов вновь слышны в Дубае, передает корреспондент РИА Новости. Всего было слышно три довольно сильных взрыва, два прошли подряд, один - через некоторое время.
19:40 28.02.2026 (обновлено: 21:52 28.02.2026)
 
В Дубае прогремели взрывы

РИА Новости: в Дубае прогремели взрывы

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Города мира. Дубай. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
ДУБАЙ, 28 фев - ПРАЙМ. Звуки взрывов вновь слышны в Дубае, передает корреспондент РИА Новости.
Всего было слышно три довольно сильных взрыва, два прошли подряд, один - через некоторое время.
