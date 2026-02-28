https://1prime.ru/20260228/chp-867903329.html
В Дубае прогремели взрывы
ДУБАЙ, 28 фев - ПРАЙМ. Звуки взрывов вновь слышны в Дубае, передает корреспондент РИА Новости. Всего было слышно три довольно сильных взрыва, два прошли подряд, один - через некоторое время.
