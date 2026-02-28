Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы валюты, сильнее всех подорожавшие к доллару с начала года - 28.02.2026
Названы валюты, сильнее всех подорожавшие к доллару с начала года
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Бразильский реал, австралийский доллар и норвежская крона сильнее всех подорожали к доллару с начала года, подсчитало РИА Новости по открытым биржевым данным. Так, бразильский реал укрепился к американской валюте сразу на 7,1%. На втором месте расположился австралийский доллар, ставший сильнее на 6,54%, а на третьем месте оказалась норвежская крона (рост на 6,16%). Кроме них в первую пятерку вошли мексиканское песо (4,82%) и малайзийский ринггит (4,3%). Рубль также подорожал к доллару - с начала года его курс укрепился на 1,43%. При этом заметнее всех к американской валюте ослабла турецкая лира - на 2,14%. Вместе с ней заметную динамику показали непальская и индийская рупии (обе - на 1,28%), а также гонконгский доллар (на 0,56%).
14:54 28.02.2026
 
Названы валюты, сильнее всех подорожавшие к доллару с начала года

Бразильский реал сильнее всего подорожал к доллару с начала года

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Бразильский реал, австралийский доллар и норвежская крона сильнее всех подорожали к доллару с начала года, подсчитало РИА Новости по открытым биржевым данным.
Так, бразильский реал укрепился к американской валюте сразу на 7,1%. На втором месте расположился австралийский доллар, ставший сильнее на 6,54%, а на третьем месте оказалась норвежская крона (рост на 6,16%).
Кроме них в первую пятерку вошли мексиканское песо (4,82%) и малайзийский ринггит (4,3%). Рубль также подорожал к доллару - с начала года его курс укрепился на 1,43%.
При этом заметнее всех к американской валюте ослабла турецкая лира - на 2,14%. Вместе с ней заметную динамику показали непальская и индийская рупии (обе - на 1,28%), а также гонконгский доллар (на 0,56%).
