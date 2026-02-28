https://1prime.ru/20260228/dvizhenie-867894455.html
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале информационного центра.
