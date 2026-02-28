https://1prime.ru/20260228/ekspert-867894825.html

Эксперт рассказал о последствиях конфликта между Афганистаном и Пакистаном

ТАШКЕНТ, 28 фев - ПРАЙМ. Текущий конфликт между Афганистаном и Пакистаном может отложить в долгий ящик многие проекты в регионе, прежде всего транспортно-логистические, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиер Эргашев. В июле 2025 года транспортные ведомства Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали в Кабуле соглашение о разработке ТЭО по маршруту Трансафганской железной дороги - Термез - Найбабад - Майданшахр - Логар - Харлачи. По оценке узбекистанского минтранса, строительство дороги протяженностью 647 километров и стоимостью около 4,5 миллиардов долларов может занять пять лет. Транзитный потенциал Трансафганской железной дороги, согласно оценкам, может достигать 20 миллионов тонн грузов в год. "Экономические проекты, транспортно-логистические проекты, связанные с Афганистаном и Пакистаном, будут отложены в более долгий ящик. Это прямое следствие этой эскалации", - сказал Эргашев. Эксперт отметил, что Пакистан за последние годы стал важным торгово-экономическим партнером для стран Центральной Азии, а также ключевым партнером в реализации проекта Трансафганской железной дороги. "В условиях эскалации войны между Афганистаном и Пакистаном понятно, что эти проекты будут отложены. И сроки их реализации, сроки начала работы над этими проектами будут сдвигаться, это понятно", - отметил Эргашев. Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном. Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.

