Эксперт оценил вероятность роста цен на золото

Эксперт оценил вероятность роста цен на золото

Цена золота может вырасти на 5-10% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, однако это явление будет непродолжительным, такое мнение высказал РИА Новости | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T15:58+0300

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Цена золота может вырасти на 5-10% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, однако это явление будет непродолжительным, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Цена на золото точно на 5-10% вырастет, но будет это непродолжительное время", - сказал он, отметив, что, скорее всего, рост цен будет не резким, а продолжится в течение нескольких дней. Биржевая стоимость золота в пятницу вечером росла на 1% на фоне геополитической неопределенности между США и Ираном после первого раунда переговоров в Женеве, до примерно 5250 долларов за унцию. На момент закрытия торгов цена составила 5267,20 доллара за унцию. По оценкам эксперта, добыча золота в Иране составляет не более 8 тонн в год, а сама страна занимается лишь импортом этого металла и конкретное влияние на рынок она не окажет. Однако есть и другие факторы, которые могут повлиять на рост цен на драгоценный металл. "Участники рынка будут исходить из того, что этот конфликт может затянуться, будут вовлекаться новые страны и чисто психологически им интересно будет вкладываться в золото, как в страховку от вот этих всех "напастей", - рассказал Хазанов. Кроме того, обострение ситуации в ОАЭ, как в одном из крупнейших центров торговли золотом, негативно скажется на глобальном рынке драгоценных металлов, поскольку торговля внутри федеративного государства "замрет", отметил он. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

