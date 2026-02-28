https://1prime.ru/20260228/eksperty-867891729.html
28.02.2026
Эксперты рассказали о мошенничестве в преддверии 8 Марта
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Злоумышленники в преддверии 8 Марта звонят россиянкам под предлогом доставки цветов, которую заказал "тайный поклонник", эта схема направлена на кражу денег и реквизитов: жертву просят подтвердить адрес и сообщить код из смс якобы для курьера и перейти по фишинговой ссылке для "отслеживания трека", рассказали РИА Новости эксперты Angara Security.
"В преддверии праздника в сети и мессенджерах фиксируется резкий рост числа фишинговых ресурсов, имитирующих сайты популярных интернет-магазинов. Мошенники заманивают жертв "уникальными предложениями" и скидками, ограниченными по времени. После оплаты несуществующего товара покупатель остается и без денег, и без подарка", - сообщили в компании.
"Особую популярность набирают схемы, связанные с доставкой цветов и подарков от якобы "родственников" или "тайных поклонников". Жертву просят подтвердить адрес и сообщить код из смс для курьера, перейти по ссылке для "отслеживания трека" или установить приложение "сервиса доставки", - поделились там.
Кроме того, растет число мошеннических схем, связанных с онлайн-знакомствами. В частности, когда жертва готова к продолжению общения после знакомства в интернете, ее приглашают на "культурное свидание", просят оплатить дорогу или выкупить билеты, обещая вернуть деньги при личной встрече.
В итоге жертва получает ссылку на фейковый платежный сервис, происходит кража реквизитов и повторные списания средств. Также возможны подставные свидания с завышенными счетами в заведениях - роль играют люди, нанятые для "легкой подработки" в мессенджерах или на сайтах знакомств.
