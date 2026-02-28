Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали о мошенничестве в преддверии 8 Марта - 28.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260228/eksperty-867891729.html
Эксперты рассказали о мошенничестве в преддверии 8 Марта
Эксперты рассказали о мошенничестве в преддверии 8 Марта - 28.02.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о мошенничестве в преддверии 8 Марта
Злоумышленники в преддверии 8 Марта звонят россиянкам под предлогом доставки цветов, которую заказал "тайный поклонник", эта схема направлена на кражу денег и... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T03:08+0300
2026-02-28T03:08+0300
общество
бизнес
angara security
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867891729.jpg?1772237294
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Злоумышленники в преддверии 8 Марта звонят россиянкам под предлогом доставки цветов, которую заказал "тайный поклонник", эта схема направлена на кражу денег и реквизитов: жертву просят подтвердить адрес и сообщить код из смс якобы для курьера и перейти по фишинговой ссылке для "отслеживания трека", рассказали РИА Новости эксперты Angara Security. "В преддверии праздника в сети и мессенджерах фиксируется резкий рост числа фишинговых ресурсов, имитирующих сайты популярных интернет-магазинов. Мошенники заманивают жертв "уникальными предложениями" и скидками, ограниченными по времени. После оплаты несуществующего товара покупатель остается и без денег, и без подарка", - сообщили в компании. "Особую популярность набирают схемы, связанные с доставкой цветов и подарков от якобы "родственников" или "тайных поклонников". Жертву просят подтвердить адрес и сообщить код из смс для курьера, перейти по ссылке для "отслеживания трека" или установить приложение "сервиса доставки", - поделились там. Кроме того, растет число мошеннических схем, связанных с онлайн-знакомствами. В частности, когда жертва готова к продолжению общения после знакомства в интернете, ее приглашают на "культурное свидание", просят оплатить дорогу или выкупить билеты, обещая вернуть деньги при личной встрече. В итоге жертва получает ссылку на фейковый платежный сервис, происходит кража реквизитов и повторные списания средств. Также возможны подставные свидания с завышенными счетами в заведениях - роль играют люди, нанятые для "легкой подработки" в мессенджерах или на сайтах знакомств.
общество , бизнес, angara security
Общество , Бизнес, Angara Security
03:08 28.02.2026
 
Эксперты рассказали о мошенничестве в преддверии 8 Марта

Angara Security: мошенники звонят россиянкам под предлогом доставки цветов

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Злоумышленники в преддверии 8 Марта звонят россиянкам под предлогом доставки цветов, которую заказал "тайный поклонник", эта схема направлена на кражу денег и реквизитов: жертву просят подтвердить адрес и сообщить код из смс якобы для курьера и перейти по фишинговой ссылке для "отслеживания трека", рассказали РИА Новости эксперты Angara Security.
"В преддверии праздника в сети и мессенджерах фиксируется резкий рост числа фишинговых ресурсов, имитирующих сайты популярных интернет-магазинов. Мошенники заманивают жертв "уникальными предложениями" и скидками, ограниченными по времени. После оплаты несуществующего товара покупатель остается и без денег, и без подарка", - сообщили в компании.
"Особую популярность набирают схемы, связанные с доставкой цветов и подарков от якобы "родственников" или "тайных поклонников". Жертву просят подтвердить адрес и сообщить код из смс для курьера, перейти по ссылке для "отслеживания трека" или установить приложение "сервиса доставки", - поделились там.
Кроме того, растет число мошеннических схем, связанных с онлайн-знакомствами. В частности, когда жертва готова к продолжению общения после знакомства в интернете, ее приглашают на "культурное свидание", просят оплатить дорогу или выкупить билеты, обещая вернуть деньги при личной встрече.
В итоге жертва получает ссылку на фейковый платежный сервис, происходит кража реквизитов и повторные списания средств. Также возможны подставные свидания с завышенными счетами в заведениях - роль играют люди, нанятые для "легкой подработки" в мессенджерах или на сайтах знакомств.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Заголовок открываемого материала