Россия нарастила экспорт палладия в Японию до максимума с весны 2022 года
Россия нарастила экспорт палладия в Японию до максимума с весны 2022 года
2026-02-28T11:38+0300
экономика
россия
мировая экономика
япония
южная африка
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Российский экспорт палладия в Японию в январе стал максимальным с весны 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни. Поставки в начале года составили 73,5 миллиона долларов, увеличившись к декабрю на пятую часть. Как свидетельствует статистика, объем стал максимальным с мая 2022 года - тогда он составлял 144,2 миллиона долларов. Россия в январе стала вторым по величине поставщиком палладия в Японию с долей в 40% в общем импорте. На первом месте оказалась Южная Африка, удовлетворившая половину спроса Страны восходящего солнца в экспортном металле.
