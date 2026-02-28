Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
28.02.2026
Россия нарастила экспорт палладия в Японию до максимума с весны 2022 года
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Российский экспорт палладия в Японию в январе стал максимальным с весны 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни. Поставки в начале года составили 73,5 миллиона долларов, увеличившись к декабрю на пятую часть. Как свидетельствует статистика, объем стал максимальным с мая 2022 года - тогда он составлял 144,2 миллиона долларов. Россия в январе стала вторым по величине поставщиком палладия в Японию с долей в 40% в общем импорте. На первом месте оказалась Южная Африка, удовлетворившая половину спроса Страны восходящего солнца в экспортном металле.
11:38 28.02.2026
 
Россия нарастила экспорт палладия в Японию до максимума с весны 2022 года

Российский экспорт палладия в Японию достиг максимума с весны 2022 года

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Российский экспорт палладия в Японию в январе стал максимальным с весны 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив статистику японской таможни.
Поставки в начале года составили 73,5 миллиона долларов, увеличившись к декабрю на пятую часть. Как свидетельствует статистика, объем стал максимальным с мая 2022 года - тогда он составлял 144,2 миллиона долларов.
Россия в январе стала вторым по величине поставщиком палладия в Японию с долей в 40% в общем импорте. На первом месте оказалась Южная Африка, удовлетворившая половину спроса Страны восходящего солнца в экспортном металле.
