ЕС увеличил импорт фруктовых соков из России
ЕС увеличил импорт фруктовых соков из России - 28.02.2026, ПРАЙМ
ЕС увеличил импорт фруктовых соков из России
Евросоюз по итогам 2025 года увеличил импорт фруктовых соков из России до максимальной за 20 лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
ЕС увеличил импорт фруктовых соков из России
Евростат: ЕС увеличил импорт фруктовых соков из России до максимальной за 20 лет суммы
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Евросоюз по итогам 2025 года увеличил импорт фруктовых соков из России до максимальной за 20 лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, в минувшем году европейские компании нарастили ввоз фруктовых соков из России в 1,6 раза в годовом выражении - до 2,1 миллиона евро. Согласно расчетам, сумма стала максимальной с 2005 года, когда импорт достиг 4,1 миллиона евро.
Больше всего ЕС закупил из России соков со вкусом мультифрукт - на 1,1 миллиона евро, замороженных апельсиновых соков (на 381,4 тысячи евро) и цитрусовых соков (на 272,9 тысячи евро).
Среди стран Евросоюза крупнейшими импортерами российских фруктовых соков стали Нидерланды (1,7 миллиона евро), Польша (171,3 тысячи евро) и Венгрия (91,7 тысячи евро).
По итогам 2025 года доля России в общей европейской импортной корзине соков составила менее 1%. Больше всего при этом европейцы закупили соков из Бразилии (40,2%), Турции (5,7%) и Коста-Рики (5,5%).