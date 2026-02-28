Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС увеличил импорт фруктовых соков из России
бизнес, россия, нидерланды, польша, венгрия, ес, евростат
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ПОЛЬША, ВЕНГРИЯ, ЕС, Евростат
04:56 28.02.2026
 
ЕС увеличил импорт фруктовых соков из России

Евростат: ЕС увеличил импорт фруктовых соков из России до максимальной за 20 лет суммы

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Евросоюз по итогам 2025 года увеличил импорт фруктовых соков из России до максимальной за 20 лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, в минувшем году европейские компании нарастили ввоз фруктовых соков из России в 1,6 раза в годовом выражении - до 2,1 миллиона евро. Согласно расчетам, сумма стала максимальной с 2005 года, когда импорт достиг 4,1 миллиона евро.
Больше всего ЕС закупил из России соков со вкусом мультифрукт - на 1,1 миллиона евро, замороженных апельсиновых соков (на 381,4 тысячи евро) и цитрусовых соков (на 272,9 тысячи евро).
Среди стран Евросоюза крупнейшими импортерами российских фруктовых соков стали Нидерланды (1,7 миллиона евро), Польша (171,3 тысячи евро) и Венгрия (91,7 тысячи евро).
По итогам 2025 года доля России в общей европейской импортной корзине соков составила менее 1%. Больше всего при этом европейцы закупили соков из Бразилии (40,2%), Турции (5,7%) и Коста-Рики (5,5%).
 
