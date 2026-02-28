"Станут гегемоном". Евро хотят сделать равным доллару

https://1prime.ru/20260228/evro-867849799.html

28.02.2026

МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ. В середине февраля 2026 года Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о расширении механизма глобальной ликвидной поддержки евро. С третьего квартала 2026 года репо-линии ЕЦБ станут постоянными и откроются для центральных банков всего мира с учетом установленных для этого критериев. При этом глобальный лимит поддержки составит 50 млрд евро. Это не только очередная попытка ЕЦБ повысить мировой статус европейской валюты, но и возможность сделать евро одним из факторов экономического роста еврозоны. Так вопрос внедрения механизма выходит за рамки технической банковской дискуссии и способен стать поворотным моментом на глобальном валютном рынке.На концептуальном уровне взаимосвязь резервного статуса валюты и ее курса обычно рассматривают в рамках дилеммы Триффина. Как он утверждает, страна, обладающая резервной валютой, должна на постоянной основе вливать ее в глобальную экономику через дефицит текущего счета, что давит на курс вниз. Так и работает доллар: США хронически тратят больше, чем зарабатывают, поставляя доллары в мир через торговый дефицит. Однако вслепую следовать дилемме Триффина применительно к евро – это упрощение реальности, причем с противоположным знаком. ЕС – крупный экспортер с профицитом или близким к балансу текущим счетом. Чтобы иностранные центральные банки накапливали евро в резервах, они должны их где-то купить, то есть предъявлять спрос на евро. Это структурное давление на укрепление курса, а не на ослабление. Иными словами, для доллара резервный статус – источник курсовой слабости, а для евро – источник курсовой силы.Доллар сдает позиции, но менять его нечемПо данным МВФ, на конец третьего квартала 2025 года доля доллара в мировых валютных резервах хоть и сократилась до минимума с 1994 года до 56,9% (в 1994 году было более 70%), но продолжает доминировать со значительным отрывом. Доля евро составляет около 20%, юаня – лишь 2%, несмотря на внушительный объем глобальных резервов в 13 трлн долларов. В такой конструкции репо-механизм ЕЦБ с небольшим объемом в 50 млрд евро просто несоизмерим с масштабами долларового рынка. На нем зарубежные центральные банки держат активы в 7,4 трлн долларов. Поэтому задача валютного механизма ЕЦБ принципиально иная. Глава ЕЦБ Кристин Лагард намерена создать кредитора последней инстанции для держателей евроактивов за счет потенциального снижения рисков вынужденных продаж в периоды рыночного стресса. Краткосрочного давления на курс ждать не стоит.В решении ЕЦБ важен стратегический сигнал. Банк де-факто создает аналог американского FIMA Repo Facility, то есть формирует институционального конкурента США. Если международный спрос на евро устойчиво вырастет, ФРС, скорее всего, ответит не симметричными контрмерами, а углублением качества долларового рынка: поддержанием ликвидности государственных ценных бумаг, сохранением статуса безрискового актива и противодействием фрагментации расчетных систем. По оценкам ряда аналитиков, даже при полной фискальной интеграции еврозоны доля евро в глобальных резервах теоретически способна вырасти лишь с 20% до 30-35% в 10-летней перспективе. Но для этого ключевым условием должно стать существенное расширение рынка общеевропейских государственных облигаций. В ФРС осознают этот горизонт и вряд ли будут предпринимать поспешные действия.БРИКС без консенсуса по евроРасширение евро-ликвидности на первый взгляд выгодно членам блока, активно торгующим с еврозоной. Ведь совокупный товарооборот стран ЕС со странами БРИКС превышает 800 млрд евро в год (по данным на конец 2025 года). В такой ситуации евроинфраструктура могла бы сломать тренд номинирования контрактов БРИКС-ЕС в долларах и способствовать переходу к торговле в евро. С другой стороны, ни в одном заявлении руководителей стран БРИКС не проскальзывал интерес к переводу расчетов на евро. Наоборот, лидер блока Китай развивает собственную систему переводов (CIPS) и нацелен продвигать ее в качестве инструмента расчетов в юанях (сейчас к системе уже подключены 1 467 участников в 119 странах). В противовес ему Индия настаивает на том, что доллар как резервная валюта является источником международной экономической стабильности. В рамках низкого интереса к евро и противостояний внутри блока БРИКС в ближайшие годы невозможно представить консолидированного вызова ни доллару, ни евро. Скорее всего, участники блока будут действовать автономно и прагматично выбирать ту валюту и платежную систему, которая оптимально будет отвечать торговому маршруту.Репо-механизм может иметь положительный эффект на макроэкономическую стабильность в Евросоюзе. Европейская комиссия ожидает невысокий рост ВВП объединения на 1,2% в 2026 году и 1,4% в 2027-м; схожие оценки дает ОЭСР. Этого же прогноза придерживается и НРА. Прямой вклад нового репо-механизма в эти цифры будет невелик. Снижение стоимости фондирования для европейских банков в НРА оценивается в 5-10 базисных пунктов, что будет транслироваться в незначительные 0,05–0,1 п.п. роста ВВП в перспективе трех–пяти лет. Косвенный эффект здесь может быть существенным: потенциальный приток дополнительных иностранных инвестиций в евроактивы составит 200-300 млрд евро в горизонте пяти лет. Эти инвестиции уже составляют 1,5–2,0% ВВП еврозоны. Механизм также поддержит финансовую устойчивость стран блока. Так, снижение спредов на 20–30 базисных пунктов по итальянским и французским бондам к бенчмарку – 10-летним немецким государственным облигациям Bund – сэкономит этим странам несколько миллиардов евро ежегодно на обслуживании долга. Это значительные цифры. Государственный долг Италии – около 140% ВВП, дефицит бюджета Франции – около 5% ВВП в 2026 году.Препятствия на пути к гегемонииУспешная реализация этих планов, однако, сопряжена с целым рядом серьезных рисков – институциональных, геополитических и рыночных.1. Структурная фрагментация еврозоныЕвро объединяет 20 стран с принципиально различными фискальными позициями. Для полноценного резервного статуса валюты необходим единый глубокий рынок безрисковых активов объемом 27 трлн долларов. Совокупный рынок европейских гособлигаций сопоставим по объему, однако представляет собой набор национальных сегментов с разными кредитными рисками и ликвидностью. Без постоянного инструмента общеевропейского долга евро рискует остаться резервной валютой без резервного актива.2. Глобальное доминирование доллара в международных расчетах, а не только в резервах.Переключение расчетов в евро будет сложным не только для стран БРИКС, но и для всего остального мира.3. Ответные асимметричные действия других крупных участников мировой экономики, прежде всего США.Они могут включать жесткие меры (такие как повышенные пошлины) или мягкие формы (например, дополнительные преференции со стороны США партнерам, сохранившим расчеты в долларах, и создание издержек в противном случае). Эти меры могут быть запущены, если ЕЦБ начнет активно переманивать центральные банки развивающихся стран из долларовой зоны в евровую. Со стороны Китая ответом будет создание параллельного платежного канала для стран Глобального Юга. Основная борьба развернется за Африку, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию – потенциальную клиентуру репо-линий ЕЦБ. Если Китай успеет перевести их энергетические и сырьевые контракты на юань, евро опоздает на этот рынок. Пусть доля юаня в глобальных платежах через SWIFT составила всего 2,72% в третьем квартале 2025 года, но этот тренд восходящий.Таким образом, инициатива ЕЦБ сегодня не выглядит как вызов доллару или попытка ослабить евро. Это, скорее, шаг по укреплению доверия к евроактивам как к надежному классу вложений в условиях геополитической турбулентности. В мире, где доля доллара в резервах опустилась до минимума с 1994 года, а юань скован структурными ограничениями конвертируемости, евро получает реальный шанс стать полноценной второй "якорной" валютой. Этим шансом нужно суметь воспользоваться, для чего потребуются глубокий рынок общеевропейских облигаций, единые правила финансового регулирования и политическая воля к фискальной интеграции. Без такого фундамента даже грамотно выстроенный инструментарий ЕЦБ будет работать вполсилы, а названные риски реализуются прежде, чем потенциал будет раскрыт.Автор - Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы НРА

