Финляндия может повторить путь Украины, заявили в партии "Альянс свободы"
2026-02-28T01:22+0300
экономика
мировая экономика
россия
финляндия
украина
хельсинки
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Финляндию не ждет ничего хорошего ни в экономическом, ни в геополитическом плане, и страна может повторить путь Украины, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Будущее Финляндии не выглядит хорошим ни в экономическом, ни в геополитическом плане. Страна может вскоре стать второй Украиной, продолжая враждебную политику против России и безусловно поддерживая Украину в прокси-войне против своего крупнейшего соседа", - сказал он РИА Новости, комментируя решение Хельсинки закрыть границу с РФ.
Он добавил, что после разрыва связей с Россией экономика Финляндии столкнулась с серьезными проблемами.
"Финляндия примерно на протяжении 80 лет получала экономическую выгоду благодаря хорошим отношениям с Россией, а теперь внезапно, из-за радикальных решений, принятых несколькими лицами в правительстве, это стало невозможным", - уточнил Мема.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что власти Финляндии подогревают в стране военную истерию, запугивают население "гибридным воздействием" со стороны России и призывают готовиться к войне с восточным соседом
Член "Альянса свободы" Мема: Финляндия может повторить путь Украины
