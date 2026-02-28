https://1prime.ru/20260228/finljandija-867890947.html

Финляндия может повторить путь Украины, заявили в партии "Альянс свободы"

Финляндия может повторить путь Украины, заявили в партии "Альянс свободы" - 28.02.2026, ПРАЙМ

Финляндия может повторить путь Украины, заявили в партии "Альянс свободы"

Финляндию не ждет ничего хорошего ни в экономическом, ни в геополитическом плане, и страна может повторить путь Украины, считает член финской партии "Альянс... | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T01:22+0300

2026-02-28T01:22+0300

2026-02-28T01:22+0300

экономика

мировая экономика

россия

финляндия

украина

хельсинки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867890947.jpg?1772230962

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Финляндию не ждет ничего хорошего ни в экономическом, ни в геополитическом плане, и страна может повторить путь Украины, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. "Будущее Финляндии не выглядит хорошим ни в экономическом, ни в геополитическом плане. Страна может вскоре стать второй Украиной, продолжая враждебную политику против России и безусловно поддерживая Украину в прокси-войне против своего крупнейшего соседа", - сказал он РИА Новости, комментируя решение Хельсинки закрыть границу с РФ. Он добавил, что после разрыва связей с Россией экономика Финляндии столкнулась с серьезными проблемами. "Финляндия примерно на протяжении 80 лет получала экономическую выгоду благодаря хорошим отношениям с Россией, а теперь внезапно, из-за радикальных решений, принятых несколькими лицами в правительстве, это стало невозможным", - уточнил Мема. Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что власти Финляндии подогревают в стране военную истерию, запугивают население "гибридным воздействием" со стороны России и призывают готовиться к войне с восточным соседом

финляндия

украина

хельсинки

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, финляндия, украина, хельсинки