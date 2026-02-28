Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финляндия может повторить путь Украины, заявили в партии "Альянс свободы" - 28.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260228/finljandija-867890947.html
Финляндия может повторить путь Украины, заявили в партии "Альянс свободы"
Финляндия может повторить путь Украины, заявили в партии "Альянс свободы" - 28.02.2026, ПРАЙМ
Финляндия может повторить путь Украины, заявили в партии "Альянс свободы"
Финляндию не ждет ничего хорошего ни в экономическом, ни в геополитическом плане, и страна может повторить путь Украины, считает член финской партии "Альянс... | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T01:22+0300
2026-02-28T01:22+0300
экономика
мировая экономика
россия
финляндия
украина
хельсинки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867890947.jpg?1772230962
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Финляндию не ждет ничего хорошего ни в экономическом, ни в геополитическом плане, и страна может повторить путь Украины, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. "Будущее Финляндии не выглядит хорошим ни в экономическом, ни в геополитическом плане. Страна может вскоре стать второй Украиной, продолжая враждебную политику против России и безусловно поддерживая Украину в прокси-войне против своего крупнейшего соседа", - сказал он РИА Новости, комментируя решение Хельсинки закрыть границу с РФ. Он добавил, что после разрыва связей с Россией экономика Финляндии столкнулась с серьезными проблемами. "Финляндия примерно на протяжении 80 лет получала экономическую выгоду благодаря хорошим отношениям с Россией, а теперь внезапно, из-за радикальных решений, принятых несколькими лицами в правительстве, это стало невозможным", - уточнил Мема. Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что власти Финляндии подогревают в стране военную истерию, запугивают население "гибридным воздействием" со стороны России и призывают готовиться к войне с восточным соседом
финляндия
украина
хельсинки
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, финляндия, украина, хельсинки
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, Хельсинки
01:22 28.02.2026
 
Финляндия может повторить путь Украины, заявили в партии "Альянс свободы"

Член "Альянса свободы" Мема: Финляндия может повторить путь Украины

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Финляндию не ждет ничего хорошего ни в экономическом, ни в геополитическом плане, и страна может повторить путь Украины, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Будущее Финляндии не выглядит хорошим ни в экономическом, ни в геополитическом плане. Страна может вскоре стать второй Украиной, продолжая враждебную политику против России и безусловно поддерживая Украину в прокси-войне против своего крупнейшего соседа", - сказал он РИА Новости, комментируя решение Хельсинки закрыть границу с РФ.
Он добавил, что после разрыва связей с Россией экономика Финляндии столкнулась с серьезными проблемами.
"Финляндия примерно на протяжении 80 лет получала экономическую выгоду благодаря хорошим отношениям с Россией, а теперь внезапно, из-за радикальных решений, принятых несколькими лицами в правительстве, это стало невозможным", - уточнил Мема.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что власти Финляндии подогревают в стране военную истерию, запугивают население "гибридным воздействием" со стороны России и призывают готовиться к войне с восточным соседом
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯФИНЛЯНДИЯУКРАИНАХельсинки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала