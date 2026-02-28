https://1prime.ru/20260228/finljandija-867892573.html
В Финляндии рассказали, какие суда российские ледоколы вызволяют из льдов
В Финляндии рассказали, какие суда российские ледоколы вызволяют из льдов - 28.02.2026, ПРАЙМ
В Финляндии рассказали, какие суда российские ледоколы вызволяют из льдов
Финское агентство транспортной инфраструктуры рассказало РИА Новости, какие суда российские ледоколы вызволяют изо льдов в Финском заливе. | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T04:29+0300
2026-02-28T04:29+0300
2026-02-28T04:29+0300
россия
финский залив
хельсинки
МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Финское агентство транспортной инфраструктуры рассказало РИА Новости, какие суда российские ледоколы вызволяют изо льдов в Финском заливе.
Ранее агентство сообщило, что российские ледоколы помогают судам, застрявшим во льдах в Финском заливе.
"Финские ледоколы оказывают помощь судам, заходящим в финские порты и отправляющимся из них. В свою очередь, российские ледоколы помогают судам, направляющимся в российские порты и отправляющимся из них. В соответствии с международной практикой агентство транспортной инфраструктуры может запросить российский ледокол для оказания помощи российскому грузовому судну, попавшему в финские территориальные воды", - рассказала руководитель пресс-службы агентства Ханна Экли.
По ее словам, это единичные случаи. Экли добавила, что нынешняя зима в Финском заливе характеризуется более сложными ледовыми условиями, чем в прошлом году.
В свою очередь, посольство России в Хельсинки сообщило РИА Новости, что вопросы ледокольной проводки судов на Балтике решаются в рабочем порядке между компетентными ведомствами.
"По сообщениям финской прессы, в данном случае речь идет о том, что российский ледокол получил от местных властей разрешение зайти в территориальные воды страны для оказания помощи нефтеналивному танкеру, следовавшему в Россию", - рассказали в дипмиссии.
финский залив
хельсинки
Финское агентство транспорта рассказало, какие суда ледоколы вызволяют из льда
