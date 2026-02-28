https://1prime.ru/20260228/finlyandiya-867900392.html

"Четкий сигнал". Ситуация на границе с Россией всполошила Финляндию

"Четкий сигнал". Ситуация на границе с Россией всполошила Финляндию - 28.02.2026, ПРАЙМ

"Четкий сигнал". Ситуация на границе с Россией всполошила Финляндию

Брюссель финансирует милитаризацию граничащих с Россией государств, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. | 28.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-28T16:48+0300

2026-02-28T16:48+0300

2026-02-28T16:48+0300

мировая экономика

брюссель

финляндия

россия

москва

владимир путин

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/10/867527824_0:525:2048:1677_1920x0_80_0_0_1af147158ff2030c1609b77bbb9dcf95.jpg

МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Брюссель финансирует милитаризацию граничащих с Россией государств, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Это финансирование — четкий сигнал того, что Брюссель вооружается и хочет инвестировать в милитаризацию границ с Россией", — написал он в соцсети X.Как указал финский политик, ЕС работает над программой по выделению 23 миллиардов евро странам, пострадавшим от прекращения экономических связей с Россией, но эти деньги, подчеркнул Мема, будут потрачены на новое вооружение.В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://1prime.ru/20260225/ukraina-867795178.html

брюссель

финляндия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, брюссель, финляндия, россия, москва, владимир путин, ес, нато