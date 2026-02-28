Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Четкий сигнал". Ситуация на границе с Россией всполошила Финляндию - 28.02.2026, ПРАЙМ
"Четкий сигнал". Ситуация на границе с Россией всполошила Финляндию
"Четкий сигнал". Ситуация на границе с Россией всполошила Финляндию - 28.02.2026, ПРАЙМ
"Четкий сигнал". Ситуация на границе с Россией всполошила Финляндию
Брюссель финансирует милитаризацию граничащих с Россией государств, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. | 28.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-28T16:48+0300
2026-02-28T16:48+0300
мировая экономика
брюссель
финляндия
россия
москва
владимир путин
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/10/867527824_0:525:2048:1677_1920x0_80_0_0_1af147158ff2030c1609b77bbb9dcf95.jpg
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Брюссель финансирует милитаризацию граничащих с Россией государств, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Это финансирование — четкий сигнал того, что Брюссель вооружается и хочет инвестировать в милитаризацию границ с Россией", — написал он в соцсети X.Как указал финский политик, ЕС работает над программой по выделению 23 миллиардов евро странам, пострадавшим от прекращения экономических связей с Россией, но эти деньги, подчеркнул Мема, будут потрачены на новое вооружение.В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
брюссель
финляндия
москва
мировая экономика, брюссель, финляндия, россия, москва, владимир путин, ес, нато
Мировая экономика, Брюссель, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, ЕС, НАТО
16:48 28.02.2026
 
"Четкий сигнал". Ситуация на границе с Россией всполошила Финляндию

Мема: Брюссель милитаризирует граничащие с Россией страны

© Фото : Официальный аккаунт юго-восточной пограничной службы Финляндии в соцсети ХЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2026
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
© Фото : Официальный аккаунт юго-восточной пограничной службы Финляндии в соцсети Х
МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Брюссель финансирует милитаризацию граничащих с Россией государств, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Это финансирование — четкий сигнал того, что Брюссель вооружается и хочет инвестировать в милитаризацию границ с Россией", — написал он в соцсети X.
Как указал финский политик, ЕС работает над программой по выделению 23 миллиардов евро странам, пострадавшим от прекращения экономических связей с Россией, но эти деньги, подчеркнул Мема, будут потрачены на новое вооружение.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2026
"Украина была бы в НАТО". На Западе сделали дерзкое заявление об СВО
25 февраля, 06:30
25 февраля, 06:30
 
Мировая экономикаБрюссельФИНЛЯНДИЯРОССИЯМОСКВАВладимир ПутинЕСНАТО
 
 
